Коли та як садити помідори: есперти з садівництва розкривають найкращий час для щедрого врожаю

Томати / © ТСН

Реклама

Незважаючи на те, що помідори — одна з найпопулярніших їстівних рослин для вирощування в домашніх умовах, іноді досить складно визначитися, коли саме найкраще висаджувати в ґрунт розсаду помідорів.

Ось чому Woman&Home проконсультувався з командою експертів, щоб з’ясувати, коли саме треба садити рослини помідорів, щоб уникнути їх загибелі під час пізніх заморозків або обмеженого простору в лотках для розсади.

Коли садити помідори

Щойно нічні температури стабільно триматимуться на позначці 10°C або вище протягом приблизно тижня, можна сміливо висаджувати томати. Повторювані прохолодні ночі уповільнюють ріст коренів і можуть призвести до того, що рослини залишатимуться нерухомими тижнями.

Реклама

Будь-які заморозки вб’ють ваші рослини. Перевірте місцеві кліматичні записи, щоб дізнатися, коли у вашому регіоні зазвичай бувають останні заморозки. Будь-яка температура нижче 10°C призведе до їхнього відторгнення, і ви помітите, що листя «синіє» (накопичення пігментів у відповідь на стрес).

Як садити рослини помідорів

Незалежно від того, хочете ви вирощувати помідори в горщиках, щоб заощадити місце цього сезону, чи додати їх до своєї квітучої грядки, правильне садіння є запорукою їхнього росту.

Мета полягає в тому, щоб уникнути шоку від пересадження і негайно змусити корені рости, оскільки тепле, активне коріння сприяє швидшому цвітінню та кращому ранньому розвитку суцвіть.

Почніть із загартування протягом 7–10 днів. Поступово збільшуйте час перебування на відкритому повітрі, забезпечуючи рослинам ласкаве сонце та легкий вітерець, і захищайте їх вночі, доки погодні умови не стануть м’якими, інакше листя і стебла можуть бути пошкоджені, а ріст — сповільнитися.

Реклама

Виберіть найсонячніше, найзахищеніше місце, бажано з певним захистом від вітру, і переконайтеся, що земля добре пропускає воду. Помідори ненавидять стояти в холодному, перезволоженому ґрунті. Покращіть ділянку для садіння добре перепрілим компостом, щоб поліпшити структуру й баланс вологи, а потім внесіть збалансоване добриво повільного вивільнення, щоб поживні речовини надходили рівномірно, не стимулююючи м’який, соковитий ріст.

Попередньо полийте рослину в горщику, щоб коренева грудка була повністю зволожена, а потім посадіть її глибоко, закопавши частину стебла аж до першої пари листків.

Залишається лише підтримувати свою садову рослину під час її росту: так ваші кущі не постраждають, і влітку ви отримаєте разюче високу рослину, вкриту смачними плодами.

Якщо ви не зовсім упевнені щодо погоди та сумніваєтеся в її стабільності, можна орієнтуватися на зовнішній вигляд ваших томатних кущів.

Реклама

Розмір має менше значення, ніж міцність і готовність до пересадження. Гарна рослина зазвичай заввишки від 15 до 30 см з міцним вертикальним стеблом завтовшки ближче до олівця, ніж до нитки, і має кілька справжніх листків, щоб вона могла активно фотосинтезувати на вулиці.

Коренева грудка повинна бути щільною і триматися купи, коли її виймають з горщика, з корінням, яке досягає краю, але не утворює щільне сплетіння. Рослини, коріння яких сильно заплуталося в горщику, часто мають проблеми з рівномірним поглинанням води після висадження.

Це добре, якщо видно перше квіткове суцвіття, якщо рослина міцна на вигляд і належним чином загартована. Якщо ж вона висока, бліда та витягнута через слабке освітлення у приміщенні, краще виправити ситуацію глибшим садінням і невеликою затримкою з висадженням, доки ночі не стануть стабільно теплими.

Можливо, ви захочете відкласти висадження рослин та включити його до переліку своїх найважливіших садових робіт на травень — просто про всяк випадок.

Реклама

Новини партнерів