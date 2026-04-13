Коли сіяти кукурудзу, щоб уникнути її перемерзання та зібрати щедрий врожай

Коли сіяти кукурудзу / © Associated Press

Кукурудза любить тепло та не терпить холодних ночей. Як зазначило видання Martha Stewart, ідеально сіяти насіння у весняний період, приблизно через два-три тижні після останніх заморозків у вашому регіоні. Молоді сіянці дуже чутливі, тож навіть легкий нічний мороз може їх загубити.

Важливо, щоб ґрунт прогрівся до щонайменше +16°C. Якщо посадити раніше, насіння може просто загнити у холодній та вологій землі, а проростання буде повільним і нерівномірним.

Експерти з садівництва радять враховувати вашу кліматичну зону. Щоб переконатися, що ґрунт готовий до посіву, корисно використовувати ґрунтовий термометр. А ще зверніть увагу на ознаки весни, а саме розпускання листя дерев, активного росту трави, а нічна температура не опускається нижче +10 °C.

Якщо посадити кукурудзу занадто рано чи пізно

Занадто рано : холод може знищити сіянці, насіння загине чи проростання буде нерівномірним, а це ускладнить подальше запилення.

Занадто пізно: рослини не встигнуть повністю дозріти, врожайність знизиться, а серединки качанів можуть залишитися неповними через спеку під час цвітіння.

Поради

Сійте великими блоками. Кукурудза потребує простору для запилення. Один-два ряди не дадуть достатньо качанів. Краще посадити кілька рядів у невеликому проміжку часу, щоб збирати поступовий врожай. Компост і органіка. Кукурудза дуже «любить» живильний ґрунт і багато води. Додайте компост та органічні добрива перед посівом, щоб рослини росли швидко, були сильними та витривалими. Сонячне місце. Кукурудза потребує щонайменше 8–10 годин прямого сонячного світла на день. Не садіть поруч з високими деревами чи у тіні, інакше рослини будуть слабкими, а качани дрібними.

Кукурудза — чудовий варіант для домашнього саду, але лише за правильного підходу. Сійте її у теплий ґрунт після останніх заморозків, обирайте сонячне місце, використовуйте компост і садіть у блоки для оптимального запилення. Тоді літні обіди будуть прикрашені соковитими, солодкими качанами, зібраними власноруч.