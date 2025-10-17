Коли треба мульчувати восени: як усе зробити правильно та яким рослинам це може нашкодити

Мульча / © Credits

Реклама

Багато людей мульчують свої грядки навесні, щоб запобігти росту бур’янів, зберегти вологу та зробити ландшафт яскравим. Мульчування — одне з найкорисніших садових завдань, але чи можна робити його восени?

На це запитання відповідає GardeningKnowHow.

Хоча мульчувати можна цілий рік, цей процес восени має як додаткові переваги, так і деякі недоліки для певних рослин.

Реклама

Переваги мульчування восени

Для мульчування восени можна використовувати різноманітні органічні матеріали, як-от деревна тріска, хвоя, кора, солома або, можливо, найдешевший і найпоширеніший (якщо у вашому ландшафті є дерева) — подрібнене листя. Більшість людей однаково згрібає опале листя, то чому б не використати його в зимові місяці?

Як саме мульчування ландшафту корисне для вашого саду? У теплу погоду воно допомагає утримувати вологу в ґрунті та захищає коріння від спеки, а також сприяє контролюванню бур’янів і зменшує частоту виникнення ґрунтових захворювань.

Восени хороший шар мульчі товщиною 5–8 см діє як затишна ковдра, захищаючи коріння рослин від екстремальних перепадів температури в ґрунті.

З підвищенням температури цей шар мульчі також розкладається, додаючи у ґрунт органічні речовини та багато мікробів, ефективно й недорого збагачуючи його поживними речовинами.

Реклама

Осіння мульча також пригнічує ріст насіння бур’янів, зменшуючи їхню кількість навесні.

Проблеми з мульчуванням восени

Кожен плюс, здається, має свій мінус, і це стосується також осіннього мульчування. Здебільшого це це позитивний процес, але він може мати деякі негативні наслідки.

Так само, як осіння мульча може пригнічувати ріст насіння бур’янів, так само вона може придушувати ріст насіння самосіву багаторічних рослин. Мульча, укладена восени, здатна затримувати вологу та спричиняти грибкові захворювання, хоча частіше це стається з важкою мульчею, як, наприклад, деревна тріска. В ідеалі перед укладанням мульчі треба восени прополоти під неї ділянку, а це може бути складніше, ніж дехто хоче.

Уникайте вулканічного мульчування. Це коли ви насипаєте мульчу навколо стовбура дерева у вигляді своєрідного «вулкана». Через це постійно підтримується вологість стовбура, що збільшує частоту грибкових захворювань і наявність деяких видів комах, як-от мурахи-теслярі. Обов’язково тримайте мульчу якнайдалі від стовбурів дерев і деревних рослин та не укладайте її на висоту понад 10 см.

Реклама

Нарешті, залежно від мульчі, яку ви оберете, вам може знадобитися видалити або замінити її навесні, коли температура підвищиться, а рослини почнуть проростати.

Коли треба мульчувати восени

Отже, ви вирішили спробувати осіннє мульчування, але коли саме треба його робити? Ще раз, мульчувати можна будь-якої пори року, але восени плануйте цй процес одразу після того, як рослини перейдуть у стан спокою або невдовзі після нього.

Якщо ви внесете мульчу занадто рано, то ризикуєте відтермінувати перехід рослин у стан спокою, що своєю чергою збільшує ризик травм від холоду. Занадто раннє мульчування також може сприяти розмноженню гризунів, оскільки вони шукають зимовий дім. Обов’язково зачекайте, поки рослини перейдуть у стан спокою, перш ніж мульчувати.

Поради щодо осіннього мульчування

Ви можете використовувати майже будь-який органічний мульчувальний матеріал для мульчування восени, але легша органіка працює найкраще. Важча мульча, така як деревна тріска або соснова солома, перетворюється на щільні купи без аерації, що може призвести до грибкових захворювань. До того ж, вони не розкладаються так добре, як, скажімо, листова мульча.

Реклама

Якщо ви використовуєте листя, спочатку подрібніть його газонокосаркою. Таким чином, воно розкладеться швидше.

Ви також можете використовувати солому як мульчу. Використовуйте її для овочів та полуниці, але переконайтеся, що вона без бур’янів. Компостуйте її протягом року, щоб знищити будь-яке насіння бур’янів.

Мульча з кори, така як ялиця, подрібнений кедр, секвоя або тріска червоного дерева, підійде, і всі вони мають більш декоративний вигляд. Соснові голки забезпечують чудову ізоляцію, але вони не швидко розкладаються, тому їх потрібно видаляти наприкінці зими. Скошену траву можна використовувати як мульчу, але вона швидше злипається та не має аерації, що може сприяти розвитку грибкових захворювань. Ви також можете використовувати неорганічну мульчу, таку як гума, гравій, камінь або ландшафтна тканина. Однак вони не розкладаються, що залежно від ваших потреб може бути як добре, так і погано. Ландшафтна тканина не є стійкою та діє як бар’єр для повернення поживних речовин у ґрунт.

Які рослини не слід мульчувати

Більшості рослин корисне мульчування восени, проте ті, що покладаються на самосів і потребують світла для проростання, не слід мульчувати. Це стосується і польових квітів.

Реклама

Сукуленти, альпійські рослини та деякі трав’янисті багаторічні рослини, такі як гейхери та морозники, не слід мульчувати восени.

Середземноморські трави, такі як орегано, чебрець та шавлія, не слід мульчувати. Вони добре ростуть у сухому ґрунті, і мульчування навколо них зробить їх занадто вологими.

Декоративні трави та травоподібні рослини, такі як лілійники, іриси та ліріопи, також погано реагують на мульчування восени.

Для цих рослин мульчування може або затримувати вологу, що призводить до кореневої гнилі та інших грибкових захворювань, перешкоджати фотосинтезу, задушувати коріння або запобігати проростанню насіння.

Реклама

Чи потрібно знімати стару мульчу перед нанесенням нової

Це залежить від типу мульчі, яку ви поклали. Якщо мульча, яку ви використовуєте, неорганічна або нелегко розкладається, то так, видаліть її перед нанесенням нової мульчі. Прикладами цього є хвоя, яка довго розкладається, або скошена трава, яка, зазвичай, утворює вологі, безповітряні килимки.