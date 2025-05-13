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Коли та як обрізати іриси, щоб вони рясно квітнули наступного разу
Іриси — справжні зірки весняного саду. Їхні витончені квіти, які розквітають у найрізноманітніших відтінках веселки, щороку дарують естетичну насолоду тисячам садівників.
Щоб рослини не тільки тішили око, а й залишалися здоровими, варто знати кілька правил обрізання. Головне з них — правильний час і коли саме він наступає, розповіло видання Martha Stewart.
Важливість обрізання ірисів
Правильне обрізання не лише покращує зовнішній вигляд рослини, а й:
Стимулює активне цвітіння наступного року;
Запобігає грибковим захворюванням;
Усуває місця для зимівлі шкідників (зокрема — ірисового мотиля, який відкладає яйця на старому листі);
Покращує провітрювання навколо кореневищ;
Підтримує загальний імунітет рослини.
Перед обрізанням обов’язково продезінфікуйте інструменти — теплою мильною водою або спиртом.
Обрізання ірисів по сезонах
Після цвітіння (кінець весни — початок літа)
— Щойно квіти зів’януть, зріжте квітконос біля основи.
— Не чіпайте зелене листя — воно живить кореневища та формує квіти на наступний сезон.
В кінці літа
— Якщо листя вже пожовкло чи рослина має неакуратний вигляд, обріжте його до половини висоти.
— Це покращить циркуляцію повітря та зменшить ризик появи гнилі.
Перед зимою (жовтень — листопад)
— Після перших заморозків обріжте все листя, але залиште 15–20 см від землі.
— Зріз робіть під кутом, у формі віяла — це дозволить воді не застоюватися та запобіжить розвиток грибків.
Не залишайте старе листя на зиму — у ньому зимують шкідники та зберігаються патогени.
Позапланове обрізання листя
Якщо воно пожовкло, побуріло чи покрилося плямами
— Зріжте максимально близько до землі.
— Перевірте кореневище: якщо воно м’яке чи слизьке — видаліть і не компостуйте.
Ділення ірисів — коли та як
Оптимальний час — через 4–6 тижнів після цвітіння (літо).
Перед викопуванням зріжте листя на третину.
Ділять кожні 3–5 років, щоб уникнути перенаселення клумби, адже з часом іриси починають квітнути менше.
Поширені запитання
Коли саме обрізати іриси восени? У жовтні–листопаді, після настання стійких заморозків.
Що буде, якщо не обрізати іриси? Рослина стане вразливою до хвороб і може перестати квітнути наступного року.
Як визначити, що рослину треба ділити? Якщо кущ щільно зімкнувся, а квітів стало менше — саме час діяти.
Після обрізання та ділення ірисів не забудьте замульчувати кореневища компостом або торфом — це захистить їх узимку та збереже вологу. І пам’ятайте, трохи турботи — і ваш сад буде розквітати з новою силою.