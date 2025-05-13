Коли та як обрізати іриси, щоб вони рясно квітнули наступного разу / © lady.tsn.ua

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Щоб рослини не тільки тішили око, а й залишалися здоровими, варто знати кілька правил обрізання. Головне з них — правильний час і коли саме він наступає, розповіло видання Martha Stewart.

Важливість обрізання ірисів

Правильне обрізання не лише покращує зовнішній вигляд рослини, а й:

Стимулює активне цвітіння наступного року;

Запобігає грибковим захворюванням;

Усуває місця для зимівлі шкідників (зокрема — ірисового мотиля, який відкладає яйця на старому листі);

Покращує провітрювання навколо кореневищ;

Підтримує загальний імунітет рослини.

Перед обрізанням обов’язково продезінфікуйте інструменти — теплою мильною водою або спиртом.

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Обрізання ірисів по сезонах

Після цвітіння (кінець весни — початок літа)

— Щойно квіти зів’януть, зріжте квітконос біля основи.

— Не чіпайте зелене листя — воно живить кореневища та формує квіти на наступний сезон.

В кінці літа

— Якщо листя вже пожовкло чи рослина має неакуратний вигляд, обріжте його до половини висоти.

— Це покращить циркуляцію повітря та зменшить ризик появи гнилі.

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Перед зимою (жовтень — листопад)

— Після перших заморозків обріжте все листя, але залиште 15–20 см від землі.

— Зріз робіть під кутом, у формі віяла — це дозволить воді не застоюватися та запобіжить розвиток грибків.

Не залишайте старе листя на зиму — у ньому зимують шкідники та зберігаються патогени.

Позапланове обрізання листя

Якщо воно пожовкло, побуріло чи покрилося плямами

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— Зріжте максимально близько до землі.

— Перевірте кореневище: якщо воно м’яке чи слизьке — видаліть і не компостуйте.

Ділення ірисів — коли та як

Оптимальний час — через 4–6 тижнів після цвітіння (літо).

Перед викопуванням зріжте листя на третину.

Ділять кожні 3–5 років, щоб уникнути перенаселення клумби, адже з часом іриси починають квітнути менше.

Поширені запитання

Коли саме обрізати іриси восени? У жовтні–листопаді, після настання стійких заморозків.

Що буде, якщо не обрізати іриси? Рослина стане вразливою до хвороб і може перестати квітнути наступного року.

Як визначити, що рослину треба ділити? Якщо кущ щільно зімкнувся, а квітів стало менше — саме час діяти.

Після обрізання та ділення ірисів не забудьте замульчувати кореневища компостом або торфом — це захистить їх узимку та збереже вологу. І пам’ятайте, трохи турботи — і ваш сад буде розквітати з новою силою.