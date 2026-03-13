Коли вперше косити газон після зими / © Associated Press

Реклама

Після холодних місяців газон поступово оживає, з’являється нова трава, тане сніг, а сонце починає прогрівати ґрунт. У більшості регіонів трава починає активно рости вже у березні чи квітні. Саме у цей момент багато власників ділянок замислюються, чи не пора косити.

Видання Martha Stewart розповіло, що перше косіння після зими — важливий етап догляду за газоном, воно допомагає прибрати сухе листя та зимове сміття, відкрити доступ до сонячного світла та стимулювати ріст нової трави.

Коли косити газон після зими

Трави холодного клімату

Газони з так званими травами прохолодного сезону можна косити раніше. Зазвичай це відбувається у середині березня, після повного танення снігу, коли трава почала активно рости. Ці види трави швидко ростуть навесні, тому надто довге очікування може створити додатковий стрес для газону.

Реклама

Трави теплого клімату

Якщо у вас газон із травами, які активніше ростуть у теплу пору року, поспішати не варто. Косіння краще починати, коли з’явилося 5–7 см нового росту, а трава рівномірно росте по всій ділянці. Якщо косити занадто рано, можна випадково зрізати молоді пагони та пошкодити газон.

Загальне правило

Незалежно від типу трави, варто дотримуватися кількох базових умов:

температура стабільно вище +4–5°C

трава повністю суха

ґрунт не надто вологий

Косіння мокрої трави може призвести до нерівних зрізів і пошкодження газону.

Поради для першого косіння сезону

Нагостріть леза газонокосарки. Перед початком сезону варто перевірити стан інструменту. Затуплені леза рвуть траву замість того, щоб її різати, можуть пошкодити рослини та роблять газон менш здоровим. Тому краще нагострити чи замінити ножі перед першим косінням.

Косіть лише суху траву. Ідеальний час для роботи — післяобідня пора. У цей момент трава вже суха, а зрізана маса легше розподіляється по газону. Якщо ж доводиться косити мокру траву, то після роботи варто розгребти грудки скошеної трави, щоб вони не задушили рослини під ними.

Не прибирайте зрізану траву. Багато садівників звикли збирати траву після косіння, але експерти радять інше. Якщо трава суха, її можна залишити на газоні. Скошені залишки працюють як природне добриво, повертають ґрунту поживні речовини та допомагають зберігати вологу.

Як часто косити газон навесні

Після першого косіння не варто робити довгу перерву. У весняний період газон часто косять приблизно раз на тиждень, але конкретна частота залежить від:

Реклама

погодних умов

типу трави

бажаної висоти газону

Є важливе правило, яке радять усі фахівці, а саме, ніколи не зрізайте більше ніж одну третину висоти трави за один раз. Наприклад, короткий газон косіть, коли трава виросла до 7–9 см, а для природнішого вигляду, коли вона досягає 11–13 см.

Догляд за газоном після першого косіння

Щоб газон залишався густим і зеленим, варто звернути увагу на кілька деталей.

Міняйте напрямок косіння. Не косіть завжди однаково. Змінюйте напрямок руху газонокосарки, щоб уникнути ущільнення ґрунту колесами та зберегти рівну структуру газону.

Правильний полив. Газон потребує приблизно 2,5 см води на тиждень. Це може бути дощ, полив зі шланга чи система автоматичного поливу.

Добрива. Навесні газону корисне легке підживлення. Проте надлишок води чи добрив може призвести до появи щільного шару сухої трави, який заважає росту.

Правильний старт сезону — запорука красивого газону протягом усього року. Перше косіння після зими допомагає траві отримати більше світла, стимулює ріст і робить газон густішим.

Головне — не поспішати, дочекатися теплої погоди, косити лише суху траву та не зрізати занадто багато за один раз. І тоді вже за кілька тижнів ваш газон стане справжньою зеленою окрасою подвір’я.