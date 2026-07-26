Комарі продовжують свій сезон полювання: як захиститися від укусів цього літа

Комарі продовжують свій сезон полювання / © Associated Press

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Літні прогулянки, пікніки, вечори на терасі чи сон просто неба мають один маленький мінус — комарів. Повністю уникнути зустрічі з ними майже неможливо, бо єдиними місцями на планеті, де цих комах не зафіксовано, вважаються лише Антарктида та Ісландія, проте переїзд туди навряд чи входить у ваші плани.

На щастя, є прості способи зробити себе менш привабливою «вечерею» для комарів. Видання Cleveland Clinic розповіло, що правильний захист допомагає не лише уникнути сверблячих укусів, а й зменшити ризик можливих інфекцій та захворювань.

Репелент

Найефективніший спосіб захиститися від комарів під час тривалого перебування на вулиці — використовувати засоби від комах. Безпечними та дієвими компонентами вважаються DEET (діетилтолуамід) і пікаридин.

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Саме DEET залишається одним із найпоширеніших інгредієнтів у репелентах. Чим вища його концентрація, тим довше триває захист, різні формули можуть працювати приблизно від півтори години до десяти годин.

Важливо правильно наносити засіб:

використовуйте його лише на відкритих ділянках шкіри

особливу увагу приділіть щиколоткам, стопам, шиї, вухам, рукам і ногам

не розпилюйте репелент на обличчя, спочатку нанесіть його на руки, а потім обережно розподіліть

якщо користуєтеся сонцезахисним кремом, спочатку нанесіть SPF, а вже потім репелент

після потіння чи купання захист потрібно оновити

Коли повернулися додому, змийте засіб зі шкіри.

Одягайтеся так, щоб комарам було складніше кусати

Відкрита шкіра — головна мішень для комарів. Легкі сорочки з довгими рукавами та штани створюють фізичний бар’єр і значно знижують ризик укусу.

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Втім, повної гарантії немає, комарі здатні прокусити навіть щільні тканини. Для максимального захисту можна обирати одяг, оброблений перметрином — синтетичним засобом проти комах. Його також можна наносити на речі самостійно, але важливо суворо дотримуватися інструкції. Ніколи не використовуйте такі засоби безпосередньо на шкірі.

Враховуйте час активності комарів

Комарі можуть літати протягом усього дня, але найактивнішими вони стають від сутінків до світанку. Саме у цей період варто бути особливо уважними та користуватися репелентами, прикривати тіло одягом і, якщо комах надто багато, на деякий час переміститися у приміщення.

Приберіть воду біля дому

Застояна вода — ідеальне місце для розмноження комарів. Навіть невеликі ємності можуть перетворитися на справжній «інкубатор». Регулярно перевіряйте:

вазони та відра з водою

поїлки для птахів

сміттєві баки

водостоки

дитячі басейни та ігрові конструкції

Чим сухішою буде територія навколо будинку, тим менше шансів, що комарі влаштують там колонію.

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Не залишайте піт на шкірі

Комарів приваблюють речовини, які наше тіло виділяє під час потовиділення, зокрема молочна кислота. Саме тому після тренування, роботи у саду чи активної прогулянки варто витертися, прийняти душ і змінити одяг. Волога шкіра після спеки — справжній магніт для комах.

Відмовтеся від яскравих ароматів

Парфуми, ароматизовані лосьйони та засоби з фруктовими, квітковими чи деревними нотами можуть приваблювати комарів. Якщо ви помітили, що вас часто кусають, у теплий сезон краще зробити ставку на нейтральні засоби без сильних ароматів.

Не запрошуйте комарів у дім

Вікна та двері мають бути зачиненими чи обладнаними цілими москітними сітками. Так ви зможете насолоджуватися свіжим повітрям і не перетворювати оселю на місце відпочинку для небажаних гостей.

Захистіть сон просто неба

Якщо ви любите спати на терасі, балконі чи просто насолоджуватися нічним повітрям, вам стане у пригоді москітна сітка. Деякі сітки вже оброблені інсектицидом, а це може значно підвищити їхню ефективність. Такі захисні сітки також можна використовувати для дитячих візочків і переносок.

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Увімкніть вентилятор

Комарі — не найкращі літальні «спортсмени». Потік повітря створює для них складні умови, тому звичайний вентилятор може допомогти тримати їх трохи далі. Це простий спосіб зробити літній вечір комфортнішим без зайвих засобів.

Стежте за сміттям

Комахи люблять місця, де є доступ до відходів. Тримайте сміттєві баки закритими, регулярно виносьте сміття, а за потреби використовуйте спеціальні засоби для оброблення контейнерів. Чистота навколо будинку — ще один крок до спокійного літа без небажаних сусідів.

Уникайте укусів

Свербіж і почервоніння — далеко не єдині можливі наслідки. Укуси можуть викликати алергічні реакції, інфікуватися чи стати причиною передачі захворювань. У різних частинах світу комарі можуть переносити небезпечні інфекції, серед яких малярія, вірус Зіка та вірус Західного Нілу. Саме тому захист від комах, це не лише питання комфорту, а й турбота про здоров’я.

Літо створене для прогулянок, подорожей та вечорів просто неба, а не для боротьби з укусами. Кілька простих звичок допоможуть залишити комарів поза вашими літніми планами. Адже найкращі спогади про теплий сезон мають бути про сонце, подорожі та приємні моменти, а не про сверблячі укуси.

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