Компостний чай: як його використовувати для стимулювання росту рослин і запобігання шкідникам

Ця екологічно чиста рідина наповнена корисними мікроелементами, які позитивно впливають на розвиток рослин, підвищують врожайність і допомагають боротися зі шкідниками. А головне – приготувати її у домашніх умовах зовсім не складно.
Видання Martha Stewart розповіло про те, як приготувати компостний чай – природний засіб для стимулювання росту рослин і захисту від шкідників.
Що таке компостний чай
Компостний чай чи рідкий екстракт компосту, отримують шляхом замочування готового компосту у воді. У процесі настоювання поживні речовини та корисні мікроорганізми переходять у рідину, створюють сприятливе середовище для росту рослин. Цей метод дає можливість отримати концентрат корисних бактерій та грибків, які сприяють зміцненню рослинного імунітету.
Основні переваги компостного чаю
- Підвищення врожайності – рослини ростуть швидше, дають більший урожай овочів, фруктів або декоративних квітів.
- Стимулювання кореневої системи – корені стають міцнішими та здоровішими.
- Захист від хвороб і шкідників – мікроорганізми компостного чаю запобігають появі патогенних бактерій, які можуть завдати шкоди вашим рослинам.
- Поліпшення структури ґрунту – поживні речовини чаю покращують стан ґрунту, роблять його родючішим.
Як зробити якісний компост
Щоб приготувати ефективний компостний чай, необхідно спершу зробити якісний компост.
- Наповніть компостну ємність пожовклим листям дерев приблизно на 2/3 об’єму.
- Зволожуйте листя, щоб створити сприятливе середовище для мікроорганізмів.
- У центрі купи зробіть заглиблення та покладіть туди харчові залишки (фрукти, овочі, шкаралупу яєць, кавову гущу).
- Накрийте залишки їжі додатковим шаром листя.
- Дайте компосту дозріти протягом 6-12 місяців.
Через цей час утворюється розсипчастий, темний компост із приємним запахом землі, який ідеально підходить для приготування компостного чаю.
Приготування компостного чаю
Існує два основних способи приготування компостного чаю – неаерований і аерований.
Неаерований метод
Це найпростіший спосіб, який підходить для кожного садівника. Вам знадобиться:
- Нехлорована вода 3,8 л
- Якісний компост 1,5 склянки
- Відро 19-20 л
- Сітчастий мішок
Приготування:
- Покладіть готовий компост у сітчастий мішок.
- Помістіть його у відро, наповнене нехлорованою водою.
- Встановіть відро у темному прохолодному місці.
- Перемішуйте розчин раз на день
- Через 7 днів чай готовий до використання
Аерований метод
Альтернативний метод потребує додаткового обладнання – акваріумного барботера (аератора). Він прискорює процес приготування чаю та збільшує кількість корисних мікроорганізмів.
Приготування:
- Повторіть ті ж кроки, що й у неаерованому методі.
- Додайте акваріумний барботер, який насичуватиме воду киснем.
- Аеруйте розчин 48 годин.
- Після цього компостний чай слід використати відразу, оскільки мікроорганізми можуть швидко загинути.
Застосування компостного чаю
Компостний чай можна застосовувати раз на тиждень двома способами:
- Полив під корінь – для живлення рослин.
- Обприскування листя – для захисту від хвороб і шкідників.
Під час обприскування використовуйте ранцевий обприскувач і намагайтеся обробляти рослини у похмуру погоду чи вранці, щоб уникнути опіків на листі.
Поширені помилки
- Використання хлорованої води – хлор вбиває корисні мікроорганізми. Дайте воді відстоятися 24-48 годин перед використанням.
- Брудний інвентар – використовуйте чисте відро, щоб уникнути потрапляння небезпечних бактерій.
- Додавання цукру – солодкі добавки (наприклад, патока) можуть стимулювати розвиток патогенних мікроорганізмів.
Компостний чай – натуральний, екологічний та ефективний засіб для стимуляції росту рослин і захисту від шкідників. Завдяки простим інгредієнтам і доступним методам приготування, кожен садівник може легко зробити цей корисний настій у себе вдома та використовувати його для покращення стану рослин.
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