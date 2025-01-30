Компостний чай: як його використовувати для стимулювання росту рослин і запобігання шкідникам

Ця екологічно чиста рідина наповнена корисними мікроелементами, які позитивно впливають на розвиток рослин, підвищують врожайність і допомагають боротися зі шкідниками. А головне – приготувати її у домашніх умовах зовсім не складно.

Видання Martha Stewart розповіло про те, як приготувати компостний чай – природний засіб для стимулювання росту рослин і захисту від шкідників.

Що таке компостний чай

Компостний чай чи рідкий екстракт компосту, отримують шляхом замочування готового компосту у воді. У процесі настоювання поживні речовини та корисні мікроорганізми переходять у рідину, створюють сприятливе середовище для росту рослин. Цей метод дає можливість отримати концентрат корисних бактерій та грибків, які сприяють зміцненню рослинного імунітету.

Основні переваги компостного чаю

Підвищення врожайності – рослини ростуть швидше, дають більший урожай овочів, фруктів або декоративних квітів.

– рослини ростуть швидше, дають більший урожай овочів, фруктів або декоративних квітів. Стимулювання кореневої системи – корені стають міцнішими та здоровішими.

– корені стають міцнішими та здоровішими. Захист від хвороб і шкідників – мікроорганізми компостного чаю запобігають появі патогенних бактерій, які можуть завдати шкоди вашим рослинам.

– мікроорганізми компостного чаю запобігають появі патогенних бактерій, які можуть завдати шкоди вашим рослинам. Поліпшення структури ґрунту – поживні речовини чаю покращують стан ґрунту, роблять його родючішим.

Як зробити якісний компост

Щоб приготувати ефективний компостний чай, необхідно спершу зробити якісний компост.

Наповніть компостну ємність пожовклим листям дерев приблизно на 2/3 об’єму. Зволожуйте листя, щоб створити сприятливе середовище для мікроорганізмів. У центрі купи зробіть заглиблення та покладіть туди харчові залишки (фрукти, овочі, шкаралупу яєць, кавову гущу). Накрийте залишки їжі додатковим шаром листя. Дайте компосту дозріти протягом 6-12 місяців.

Через цей час утворюється розсипчастий, темний компост із приємним запахом землі, який ідеально підходить для приготування компостного чаю.

Приготування компостного чаю

Існує два основних способи приготування компостного чаю – неаерований і аерований.

Неаерований метод

Це найпростіший спосіб, який підходить для кожного садівника. Вам знадобиться:

Нехлорована вода 3,8 л

Якісний компост 1,5 склянки

Відро 19-20 л

Сітчастий мішок

Приготування:

Покладіть готовий компост у сітчастий мішок. Помістіть його у відро, наповнене нехлорованою водою. Встановіть відро у темному прохолодному місці. Перемішуйте розчин раз на день Через 7 днів чай готовий до використання

Аерований метод

Альтернативний метод потребує додаткового обладнання – акваріумного барботера (аератора). Він прискорює процес приготування чаю та збільшує кількість корисних мікроорганізмів.

Приготування:

Повторіть ті ж кроки, що й у неаерованому методі. Додайте акваріумний барботер, який насичуватиме воду киснем. Аеруйте розчин 48 годин. Після цього компостний чай слід використати відразу, оскільки мікроорганізми можуть швидко загинути.

Застосування компостного чаю

Компостний чай можна застосовувати раз на тиждень двома способами:

Полив під корінь – для живлення рослин. Обприскування листя – для захисту від хвороб і шкідників.

Під час обприскування використовуйте ранцевий обприскувач і намагайтеся обробляти рослини у похмуру погоду чи вранці, щоб уникнути опіків на листі.

Поширені помилки

Використання хлорованої води – хлор вбиває корисні мікроорганізми. Дайте воді відстоятися 24-48 годин перед використанням.

– хлор вбиває корисні мікроорганізми. Дайте воді відстоятися 24-48 годин перед використанням. Брудний інвентар – використовуйте чисте відро, щоб уникнути потрапляння небезпечних бактерій.

– використовуйте чисте відро, щоб уникнути потрапляння небезпечних бактерій. Додавання цукру – солодкі добавки (наприклад, патока) можуть стимулювати розвиток патогенних мікроорганізмів.

Компостний чай – натуральний, екологічний та ефективний засіб для стимуляції росту рослин і захисту від шкідників. Завдяки простим інгредієнтам і доступним методам приготування, кожен садівник може легко зробити цей корисний настій у себе вдома та використовувати його для покращення стану рослин.

Ми також писали про топ-5 видів добрив для ваших рослин.

Читайте також: