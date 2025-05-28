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ТСН у соціальних мережах

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Як зробити компостний ящик із піддонів своїми руками: простий та бюджетний варіант

Якщо ви мрієте про родючий ґрунт, пишний врожай овочів або просто шукаєте екологічний спосіб утилізації кухонних і садових відходів — саме час зробити власний компостний ящик. І найкраще, що для цього вам знадобляться всього кілька дерев’яних піддонів, трохи часу і бажання творити.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Компостний ящик із піддонів своїми руками: простий та бюджетний варіант для вашого саду

Компостний ящик із піддонів своїми руками: простий та бюджетний варіант для вашого саду / © Credits

Цим простим, але ефективним способом поділився садівник Jamie Walton, який облаштував компостні відсіки на своїй ділянці із підручних матеріалів. Компост — це неоціненне добриво, яке ви створюєте з харчових залишків, скошеної трави, опалого листя, бур’янів та навіть картону. Він:

  • збагачує ґрунт мінералами та мікроорганізмами

  • покращує структуру ґрунту

  • зменшує потребу у хімічних добривах

  • допомагає екологічно утилізувати органічні відходи

Що потрібно для виготовлення компостного ящика з піддонів

Матеріали:

  • Дерев’яні піддони (євро або стандартного розміру) 5–6 шт.

  • Цвяхи чи шурупи, молоток або шурупокрут

  • Картон без глянцевого покриття (для мульчування основи)

  • Обрізки деревини 5×5 см (для каркаса даху)

  • Профнастил або металеві листи (для даху)

  • Гвинти з гумовими шайбами

  • Жолоб і бочка (IBC-контейнер) — для збору дощової води

Як зробити компостний ящик

Підготовка ділянки

Оберіть затінене, рівне місце з хорошим дренажем. Якщо ділянка заросла, очистьте її від плюща, бур’янів, гілок. Вирівняйте поверхню, щоб конструкція стояла рівно.

Складання основи

Поставте три піддони у формі «П» (задня стінка та дві бокові). Зафіксуйте їх разом цвяхами чи шурупами. Дно не обов’язкове — замість нього покладіть шар картону: він зупинить ріст бур’янів і з часом розкладеться.

Передня стінка

Додайте ще один піддон або дерев’яні дошки попереду — на кріпленнях, які можна легко зняти. Це дасть змогу відкривати ящик для перемішування чи виймання компосту.

Дах (за бажанням)

Щоб захистити компост від надмірної вологи та зібрати дощову воду, можна встановити дах:

  • Встановіть дерев’яні бруси по кутах піддона під кутом (щоб створити нахил)

  • Прикріпіть металеві листи до каркаса

  • Змонтуйте жолоб ззаду, щоб збирати дощову воду у бак — це ідеальна волога для поливу грядок або для зволоження самого компосту

Додаткові відсіки

Якщо хочете більше організованості, додайте другий чи третій відсік — один для свіжого компосту, другий для дозрівання, третій — для зберігання готового перегною.

Переваги такого компостера

  • Бюджетний варіант

  • Екологічно чистий

  • Мобільна конструкція — легко розібрати та перемістити

  • Вміщає велику кількість органіки

  • Можна зібрати з мінімальними інструментами

Що можна класти у компост

Сюди підходять:

  • залишки овочів та фруктів

  • яєчна шкаралупа

  • чайні пакетики, кава

  • трава, листя, тирса

  • картон, паперові серветки

Уникайте:

  • м’яса, риби, молочних продуктів

  • жирів, олії

  • хворих рослин

  • фекалій домашніх тварин

Компостний ящик із піддонів — це не лише екологічно, а й дуже ефективно. Він не вимагає великих витрат, вписується у будь-який сад і дозволяє створити власний «чорний золотий» перегній.

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