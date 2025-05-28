- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 2 хв
Як зробити компостний ящик із піддонів своїми руками: простий та бюджетний варіант
Якщо ви мрієте про родючий ґрунт, пишний врожай овочів або просто шукаєте екологічний спосіб утилізації кухонних і садових відходів — саме час зробити власний компостний ящик. І найкраще, що для цього вам знадобляться всього кілька дерев’яних піддонів, трохи часу і бажання творити.
Цим простим, але ефективним способом поділився садівник Jamie Walton, який облаштував компостні відсіки на своїй ділянці із підручних матеріалів. Компост — це неоціненне добриво, яке ви створюєте з харчових залишків, скошеної трави, опалого листя, бур’янів та навіть картону. Він:
збагачує ґрунт мінералами та мікроорганізмами
покращує структуру ґрунту
зменшує потребу у хімічних добривах
допомагає екологічно утилізувати органічні відходи
Що потрібно для виготовлення компостного ящика з піддонів
Матеріали:
Дерев’яні піддони (євро або стандартного розміру) 5–6 шт.
Цвяхи чи шурупи, молоток або шурупокрут
Картон без глянцевого покриття (для мульчування основи)
Обрізки деревини 5×5 см (для каркаса даху)
Профнастил або металеві листи (для даху)
Гвинти з гумовими шайбами
Жолоб і бочка (IBC-контейнер) — для збору дощової води
Як зробити компостний ящик
Підготовка ділянки
Оберіть затінене, рівне місце з хорошим дренажем. Якщо ділянка заросла, очистьте її від плюща, бур’янів, гілок. Вирівняйте поверхню, щоб конструкція стояла рівно.
Складання основи
Поставте три піддони у формі «П» (задня стінка та дві бокові). Зафіксуйте їх разом цвяхами чи шурупами. Дно не обов’язкове — замість нього покладіть шар картону: він зупинить ріст бур’янів і з часом розкладеться.
Передня стінка
Додайте ще один піддон або дерев’яні дошки попереду — на кріпленнях, які можна легко зняти. Це дасть змогу відкривати ящик для перемішування чи виймання компосту.
Дах (за бажанням)
Щоб захистити компост від надмірної вологи та зібрати дощову воду, можна встановити дах:
Встановіть дерев’яні бруси по кутах піддона під кутом (щоб створити нахил)
Прикріпіть металеві листи до каркаса
Змонтуйте жолоб ззаду, щоб збирати дощову воду у бак — це ідеальна волога для поливу грядок або для зволоження самого компосту
Додаткові відсіки
Якщо хочете більше організованості, додайте другий чи третій відсік — один для свіжого компосту, другий для дозрівання, третій — для зберігання готового перегною.
Переваги такого компостера
Бюджетний варіант
Екологічно чистий
Мобільна конструкція — легко розібрати та перемістити
Вміщає велику кількість органіки
Можна зібрати з мінімальними інструментами
Що можна класти у компост
Сюди підходять:
залишки овочів та фруктів
яєчна шкаралупа
чайні пакетики, кава
трава, листя, тирса
картон, паперові серветки
Уникайте:
м’яса, риби, молочних продуктів
жирів, олії
хворих рослин
фекалій домашніх тварин
Компостний ящик із піддонів — це не лише екологічно, а й дуже ефективно. Він не вимагає великих витрат, вписується у будь-який сад і дозволяє створити власний «чорний золотий» перегній.