Коричневі та білі яйця: чи є між ними різниця та які корисніші для здоровʼя

Яйця — один із найпопулярніших продуктів на нашому столі. Вони універсальні у приготуванні та є чудовим джерелом білка.

Попри їхню користь та доступність, коли мова йде про вибір яєць, багато хто ставить собі питання, чи є різниця між коричневими та білими яйцями.Видання MarthaStewart розповіло, чи справді один тип яєць корисніший за інший та як їхній колір може вплинути на наш вибір.

Різниця між коричневими та білими яйцями

Насправді колір шкаралупи яєць пов’язаний із генетикою тієї породи курей, які їх знесли. Генетична пігментація визначає, який колір мають яйця. Наприклад, кури породи Араукана мають унікальний ген, який дозволяє їм нести яйця з красивою блакитно-зеленою шкаралупою. Кури Род-айлендської червоної породи несуть коричневі яйця, що обумовлено спадковими характеристиками їхньої пігментації. Відповідно, кури порід, які не мають таких особливостей, несуть звичні білі яйця.

Важливо розуміти, що колір яєчної шкаралупи не залежить від умов, у яких тримають курей, а тільки від їхньої генетики. Це означає, що зовнішній вигляд яєць — виключно спадкова ознака.

Різниця в харчовій цінності

Фактично, колір шкаралупи ніяк не впливає на харчову цінність яйця. Коричневі та білі яйця мають однакову кількість білка, вітамінів та інших корисних речовин, якщо кури, що їх знесли, мали подібні умови утримання та раціон.

Це означає, що коричневі яйця не кращі для вашого здоров’я, ніж білі, і навпаки. Колір яйця також не впливає на смак або характеристики приготування. Усі відмінності, які можуть виникати в смаку, швидше за все, можуть бути пов’язані з раціоном курей та умовами їхнього вирощування.

На що слід звертати увагу

Коли ми обираємо яйця в магазині, важливо розуміти, що колір шкаралупи не є ключовим показником. Натомість варто звертати увагу на їхню свіжість, клас та умови, в яких вирощувалися кури. Також варто звертати увагу на етикетки, які вказують на умови вирощування курей, якщо такі є.

Чому коричневі яйця іноді дорожчі

Можливо ви інколи помічали, що коричневі яйця на полицях магазинів можуть коштувати дорожче за білі. Насправді коричневі яйця не коштують дорожче через те, що вони кращі чи корисніші. Річ у тім, що кури, які несуть коричневі яйця, зазвичай більші за розміром і потребують більше корму для свого утримання. Відповідно, витрати на виробництво таких яєць є вищими, що і відображається на ціні. Однак це жодним чином не пов’язано з якістю самих яєць.

Коли справа доходить до вибору яєць, їхній колір — білий чи коричневий — не має значення для вашого здоров’я. Яйця від курей, які утримуються в кращих умовах, можуть мати переваги як з погляду екології, так і смаку, але колір шкаралупи не є показником таких характеристик.

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