Корисний лайфгак: як акуратно почистити рибу від луски

Якщо ви не уявляєте що об'єднує ці три слова: чищення, пакет і риба, то ми вам розповімо.

Якщо раніше ви чистили рибу вдома у мисці, як робили більшість наших батьків, то поспішаємо розповісти вам про цікавий лайфгак, яким на своїй сторінці поділилася блогерка v.vanilinka.

Що знадобиться:

Цупкий пакет

Що робити:

Просто покладіть рибу у пакет, засовуйте ніж і чистить одразу у пакеті;

Таким чином луска не розлітається на всі боки.

Порада:

Вам буде зручніше чистити рибу, якщо пакет буде прозорий;

Якщо луски дуже багато, просто дістаньте ніж, промийте його чи витріть та викиньте її. Потім продовжить чищення.

Сподіваємося, цей лайфгак стане вам у пригоді та після чищення більше не доведеться мити всю кухню.

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