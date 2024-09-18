Корисний лайфгак: як акуратно почистити рибу від луски

Якщо ви не уявляєте що об'єднує ці три слова: чищення, пакет і риба, то ми вам розповімо.
Якщо раніше ви чистили рибу вдома у мисці, як робили більшість наших батьків, то поспішаємо розповісти вам про цікавий лайфгак, яким на своїй сторінці поділилася блогерка v.vanilinka.
Що знадобиться:
- Цупкий пакет
Що робити:
- Просто покладіть рибу у пакет, засовуйте ніж і чистить одразу у пакеті;
- Таким чином луска не розлітається на всі боки.
Порада:
- Вам буде зручніше чистити рибу, якщо пакет буде прозорий;
- Якщо луски дуже багато, просто дістаньте ніж, промийте його чи витріть та викиньте її. Потім продовжить чищення.
Сподіваємося, цей лайфгак стане вам у пригоді та після чищення більше не доведеться мити всю кухню.
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