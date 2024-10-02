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Корисний лайфгак: як зручно заморозити помідори

Корисний лайфгак: як зручно заморозити помідори

Як зручно заморозити помідори

Заморожені помідори стануть чудовим доповненням до ваших улюблених страв у зимовий період.

Фудблогерка mamanata.food поділилася простим і ефективним лайфгаком, який допоможе вам зберегти смак літніх помідорів на холодні зимові місяці. Такі помідори можна буде легко додати до піци, запекти їх у духовці чи зварити з них борщ. Це дуже зручне заморожування, яке не займає багато місця, а помідори не склеюються.

Що робити:

  • Наріжте помідори кільцями необхідної вам товщини;
  • Розстеліть харчову плівку та трохи відступивши від її краю почніть викладати помідори один за одним;
  • Потім просто загорніть їх "рулетиком" у плівку, поступово докладаючи ряд помідор;
  • Таким чином можете сформувати декілька рядочків;
  • В кінці просто закрутіть по краях плівку та покладіть у морозилку.

З цим простим лайфгаком ви зможете насолоджуватися смаком свіжих томатів протягом всього року.

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