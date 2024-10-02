Корисний лайфгак: як зручно заморозити помідори

Заморожені помідори стануть чудовим доповненням до ваших улюблених страв у зимовий період.
Фудблогерка mamanata.food поділилася простим і ефективним лайфгаком, який допоможе вам зберегти смак літніх помідорів на холодні зимові місяці. Такі помідори можна буде легко додати до піци, запекти їх у духовці чи зварити з них борщ. Це дуже зручне заморожування, яке не займає багато місця, а помідори не склеюються.
Що робити:
- Наріжте помідори кільцями необхідної вам товщини;
- Розстеліть харчову плівку та трохи відступивши від її краю почніть викладати помідори один за одним;
- Потім просто загорніть їх "рулетиком" у плівку, поступово докладаючи ряд помідор;
- Таким чином можете сформувати декілька рядочків;
- В кінці просто закрутіть по краях плівку та покладіть у морозилку.
З цим простим лайфгаком ви зможете насолоджуватися смаком свіжих томатів протягом всього року.
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