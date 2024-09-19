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Корисний лайфгак: як зручно зберігати серветки в машині

Корисний лайфгак: як зручно зберігати серветки в машині

Як зручно зберігати серветки в машині / Фото: Credits

Не поспішайте викидати пластиковий контейнер від помідорів чері. Він може стати практичним рішенням для зберігання серветок у вашому автомобілі.

На сторінці pomyslowe.panie.domu розповіли про цікавий і корисний лайфгак, який стане у пригоді всім власникам авто.

Як зробити контейнер для серветок:

  • Добре промийте та висушіть контейнер.
  • Розімніть рулон з серветками, дістаньте з нього пластикову середину і саме з неї почніть витягати серветки.
  • Засуньте серветки в контейнер, залишивши кілька штук виступати через отвір у кришечці.
  • Просто поставте контейнер у підсклянник автомобіля.

Переваги:

  • Зручність: легкий доступ до серветок під час поїздки.
  • Економія: використання контейнера, який у вас вже є.
  • Екологічність: вторинне використання пластику для нових цілей. 

Цей швидкий і простий спосіб допоможе вам залишатися організованими під час подорожей.

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