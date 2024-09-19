Корисний лайфгак: як зручно зберігати серветки в машині

Не поспішайте викидати пластиковий контейнер від помідорів чері. Він може стати практичним рішенням для зберігання серветок у вашому автомобілі.
На сторінці pomyslowe.panie.domu розповіли про цікавий і корисний лайфгак, який стане у пригоді всім власникам авто.
Як зробити контейнер для серветок:
- Добре промийте та висушіть контейнер.
- Розімніть рулон з серветками, дістаньте з нього пластикову середину і саме з неї почніть витягати серветки.
- Засуньте серветки в контейнер, залишивши кілька штук виступати через отвір у кришечці.
- Просто поставте контейнер у підсклянник автомобіля.
Переваги:
- Зручність: легкий доступ до серветок під час поїздки.
- Економія: використання контейнера, який у вас вже є.
- Екологічність: вторинне використання пластику для нових цілей.
Цей швидкий і простий спосіб допоможе вам залишатися організованими під час подорожей.
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