Корисний лайфгак: як зручно зберігати серветки в машині

Не поспішайте викидати пластиковий контейнер від помідорів чері. Він може стати практичним рішенням для зберігання серветок у вашому автомобілі.

На сторінці pomyslowe.panie.domu розповіли про цікавий і корисний лайфгак, який стане у пригоді всім власникам авто.

Як зробити контейнер для серветок:

Добре промийте та висушіть контейнер.

Розімніть рулон з серветками, дістаньте з нього пластикову середину і саме з неї почніть витягати серветки.

Засуньте серветки в контейнер, залишивши кілька штук виступати через отвір у кришечці.

Просто поставте контейнер у підсклянник автомобіля.

Переваги:

Зручність: легкий доступ до серветок під час поїздки.

легкий доступ до серветок під час поїздки. Економія: використання контейнера, який у вас вже є.

використання контейнера, який у вас вже є. Екологічність: вторинне використання пластику для нових цілей.

Цей швидкий і простий спосіб допоможе вам залишатися організованими під час подорожей.

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