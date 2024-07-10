Як отримати користь від шавлії: розповідає садівник

Шавлія — універсальна багаторічна рослина, оскільки має безліч застосувань як у кулінарії, так і в медицині.

Попри те, що шавлія має середземноморське походження, зараз вона зустрічається в більшості частин світу як у дикій, так і в культивованій формі. Шавлія утворює багаторічний вічнозелений кущ із багатьма стеблами, які з часом дерев’яніють.

Садівник Jamie Walton розповів своїм підписникам про користь квітів шавлії та навіщо їх вирощувати.

Звичайний кущ шавлії цвіте в середині або наприкінці літа. Він утворює кисті фіолетово-блакитних суцвіть, у той час, як широкий вибір декоративної сальвії пропонує ніжні квіти у всіх відтінках, які можна уявити.

Шавлія використовується для виробництва ефірних олій і добавок. Вважається, що шавлія має протизапальну дію та полегшує респіраторні, травні та менопаузні проблеми.

Спробуйте замочити свіже або висушене листя шавлії в гарячій воді, щоб приготувати освіжаючий чай. Злегка гіркуватий смак вказує на його в'язкі та антисептичні властивості, які також роблять його заспокійливим засобом для полоскання горла при запаленні та природним ополіскувачем для ротової порожнини для підтримки здоров’я зубів.

На кухні листя шавлії часто додають до м'ясних і рибних страв. Класичні поєднання також включають шавлію, часник і білу квасолю.

Смак листя шавлії найкраще вивільняється при легкому нагріванні в вершковій або оливковій олії. Квіти шавлії також їстівні, вони чудово доповнюють салат.

Її листя можна використовувати в кулінарії, для приготування олії та навіть зв’язати й висушити, щоб зберегти та використовувати протягом зими. Шавлія - одна з тих трав, які не можна їсти сирими, як багато інших трав. У сирому вигляді його смак дуже гострий, тому його не варто додавати як гарнір до страви. Однак квіти мають ніжний та солодкуватий смак, який чудово прикрашає салати чи соуси. Квіти шавлії їстівні, мають тонший смак, ніж листя, і додають приємний колір будь-якій страві.

У клярі, смажені або в салаті, ось чимало способів насолодитися квітами шавлії: сирні пасти, песто з квітів шавлії, желе з квітів шавлії, цукрові квіти, оцет з травами, садові коктейлі, квітковий чай, сироп із квітів шавлії, настоянка квітів шавлії.

Проте, як і у випадку з багатьма продуктами, найкращим є помірне споживання. Шавлія містить туйон і камфору, які можуть бути токсичними при вживанні в дуже великих дозах. Жінкам рекомендується уникати вживання шавлії під час вагітності.

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