Корми з комахами та ламінарія в раціоні: що це та чи дійсно корисне для домашніх тварин

Існує дуже велике різноманіття їжі для домашніх тварин, тому у цій темі легко заплутатись. Нижче ви знайдете два корисних види продуктів, які можна ввести у раціон улюбленця.

Чи потрібна ламінарія в раціоні собак та котів? Однозначно, що так, каже ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Ламінарія (морська капуста) - це рід бурих водоростей родини Ламінарієвих, розповсюджених у північних і далекосхідних морях.

Ламінарія є джерелом йоду, міді та інших мінеральних речовин, через що її використовують в раціонах людей і тварин.

Ламінарію можна додавати до раціону собак та котів, якщо за додавання інших вітамінно-мінеральних добавок або суперфудів все одно є нестача йоду.

Також лікарка зазначила, що існують корми для собак та котів з протеїном. Популярність кормів на основі комах обумовлена тим, що використання комах, як джерела тваринного протеїну, не виснажує природні ресурси. Комахам потрібно вдвічі менше води та ґрунту, ніж для отримання 1 г харчового курячого протеїну.

Нині в кормах для собак та котів використовують 3 види комах:

личинки львинки чорної (Hermetia illucens)

личинки хрущака борошняного (Tenebrio molitor)

дорослі цвіркуни домовики (Acheta domesticus)

Комахи мають високий вміст протеїну (25-70%), жирів (10-50%) та мінералів. Зокрема вміст кальцію може бути більшим, ніж в курячому м’ясі, аж в 200 разів. Амінокислоти комах високозасвоювані для собак та котів, а глутамінова кислота робить смак привабливим для них.

Зокрема протеїн комах добре засвоюється тваринами-алергіками і є альтернативою іншим видам білка. Однак корми з комахами не є панацеєю і у тварини може бути індивідуальна непереносимість. Тому перед покупкою раджу проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути розладів травлення.

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