Королівське садівниче товариство Британії розповіло, як врятувати троянди від морозів

Зима невблаганно наближається, і, незважаючи на всі температурні рекорди, разом із нею йдуть морози.

Багато рослин у наших садах чутливі до мінусової температури, тому до морозів їх потрібно підготувати.

Садівники Британії теж знають, що таке морози. Хоча клімат у цій країні значно м'якший, заморозки теж не рідкість, тому досвід порятунку саду від примх погоди у місцевих любителів рослин величезний і варто дослухатися до їхніх порад. Еxpress.co.uk опублікували основні рекомендації Королівського садівничого товариства (RHS), які вони дали власникам рожевих кущів напередодні похолодання.

Досвідчені садівники наголосили на необхідності обрізати всі троянди до того, як цифри зі знаком мінус стануть щоденною реальністю на сайтах із прогнозом погоди у вашому регіоні.

Провідна садівницька організація заявила, що обрізання цих рожевих кущів має дві ключові цілі, щоб рослини мали красивий вигляд і були здоровими.

Перше, що потрібно зробити, — видалити всі мертві, хворі або пошкоджені пагони; друге — відкрити центр рослини, щоб покращити циркуляцію повітря та запобігти грибковим захворюванням.

Коли доходить до обрізання, можуть бути деякі відмінності залежно від того, які троянди у вас ростуть. Є конкретні поради з приводу плетистих, чайно-гібридних троянд і флорибунд, ґрунтопокривних, кучерявих і кущових троянд.

Якщо ви не знаєте, яка у вас троянда, не хвилюйтеся, загальні поради щодо обрізання застосовні до всіх її типів.

Загальні поради щодо обрізання троянд

Під час обрізання зрізи повинні бути не більше ніж на 5 мм над ниркою і мати ухил вниз від пуп'янка.

Обрізайте бутони, звернені назовні, щоб надати форму куща з відкритим центром.

Обрізаючи стебла так, щоб пуп'янки були звернені всередину, заохочується більш вертикальний ріст, а не безладне розповзання.

Якщо сплячого пуп'янка не видно, просто обріжте пагін до потрібної висоти.

Обрізайте гілки, що відмирають, до здорової білої серцевини і прагніть правильного розташування стебел, щоб забезпечити вільний потік повітря.

Як обрізати кучеряві або плетисті троянди

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Обрізайте довгі вигнуті стебла, високі і які потребують певної підтримки, щоб не впасти.

Там, де тільки одне товсте старе стебло опускається до рівня землі, робіть обрізання обережно, оскільки воно може не відновитися, якщо його сильно зрізати. Натомість укоротіть його приблизно на третину-половину.

Для троянд із кількома стеблами намагайтеся видалити кілька найстаріших на вигляд якомога ближче до основи. Ви можете визначити старі стебла за сірим кольором або корі, що лущиться.

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