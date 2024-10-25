Мандаринки замість гарбуза: як зробити цікавий декор до Геловінського свята

Кошики зроблені з мандаринок Клементинок у стилі Джека — чудовий спосіб додати веселощів і креативності у святковий декор до Геловіну.

На сторінці Sugarbirdcakeryfloral поділилися чудовою ідеєю створення маленьких кошиків з мандаринок, які можна використовувати для зберігання цукерок або як святкові сюрпризи для гостей.

Що знадобиться:

Кілька мандаринів

Зубочистка

Тонкий ніж

Ложка для видалення м'якуш

Нитка для створення ручки кошика

Що робити:

Спершу обріжте верхню частину мандаринки, щоб створити отвір, через який можна буде дістатися до м'якуша. За допомогою зубочистки зробіть дві маленькі дірочки біля верхньої частини мандаринки з обох боків. Ці дірочки стануть отворами для нитки, яка виконуватиме роль ручки кошика, щоб його можна було підвішувати чи тримати за неї. Використовуючи тонкий та гострий ніж, виріжте на шкірці мандаринки обличчя у стилі Джека. Маленькі трикутники чи інші прості геометричні фігури для очей, носа та усмішки ідеально підійдуть. За допомогою звичайної ложки обережно дістаньте м'якуш мандаринки через верхній отвір, щоб залишилася лише шкірка. Намагайтеся не пошкодити стінки шкірки, щоб вона зберегла форму кошика. Після того як ви видалили м'якуш, важливо дати шкірці повністю висохнути. Ви можете висушити мандаринові кошики природним шляхом, залишивши їх у сухому місці на день-два. Однак, якщо є можливість, використовуйте духовку: поставте кошики на низьку температуру та залиште на деякий час. Це прискорить процес сушіння та дозволить уникнути проблеми з плодовими мушками, які можуть з'явитися під час природного висихання. Після того, як шкірка повністю висохне, просуньте нитку через дірочки, які ви зробили раніше, щоб створити ручку.

Ідеї використання:

Наповніть кошики маленькими цукерками або шоколадками, щоб створити солодкий сюрприз для гостей. Мандаринові кошики можна розставити по кімнаті чи навіть вручити їх як подарунок дітям під час святкування.

Якщо кошики достатньо міцні, помістіть всередину невелику свічку-таблетку чи LED-ліхтарик, щоб вони виглядали як справжні світильники Джека.

Замість цукерок, наповніть кошики маленькими іграшками, записками із побажаннями або сюрпризами.

Ці кошики створять атмосферу свята та додадуть теплого, домашнього затишку. Окрім того, мандаринові кошики дуже функціональні: їх можна використовувати для зберігання солодощів або як свічники, які точно сподобаються і дітям, і дорослим.

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