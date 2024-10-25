Мандаринки замість гарбуза: як зробити цікавий декор до Геловінського свята

Кошики зроблені з мандаринок Клементинок у стилі Джека — чудовий спосіб додати веселощів і креативності у святковий декор до Геловіну.
На сторінці Sugarbirdcakeryfloral поділилися чудовою ідеєю створення маленьких кошиків з мандаринок, які можна використовувати для зберігання цукерок або як святкові сюрпризи для гостей.
Що знадобиться:
- Кілька мандаринів
- Зубочистка
- Тонкий ніж
- Ложка для видалення м'якуш
- Нитка для створення ручки кошика
Що робити:
- Спершу обріжте верхню частину мандаринки, щоб створити отвір, через який можна буде дістатися до м'якуша.
- За допомогою зубочистки зробіть дві маленькі дірочки біля верхньої частини мандаринки з обох боків. Ці дірочки стануть отворами для нитки, яка виконуватиме роль ручки кошика, щоб його можна було підвішувати чи тримати за неї.
- Використовуючи тонкий та гострий ніж, виріжте на шкірці мандаринки обличчя у стилі Джека. Маленькі трикутники чи інші прості геометричні фігури для очей, носа та усмішки ідеально підійдуть.
- За допомогою звичайної ложки обережно дістаньте м'якуш мандаринки через верхній отвір, щоб залишилася лише шкірка. Намагайтеся не пошкодити стінки шкірки, щоб вона зберегла форму кошика.
- Після того як ви видалили м'якуш, важливо дати шкірці повністю висохнути. Ви можете висушити мандаринові кошики природним шляхом, залишивши їх у сухому місці на день-два. Однак, якщо є можливість, використовуйте духовку: поставте кошики на низьку температуру та залиште на деякий час. Це прискорить процес сушіння та дозволить уникнути проблеми з плодовими мушками, які можуть з'явитися під час природного висихання.
- Після того, як шкірка повністю висохне, просуньте нитку через дірочки, які ви зробили раніше, щоб створити ручку.
Ідеї використання:
- Наповніть кошики маленькими цукерками або шоколадками, щоб створити солодкий сюрприз для гостей. Мандаринові кошики можна розставити по кімнаті чи навіть вручити їх як подарунок дітям під час святкування.
- Якщо кошики достатньо міцні, помістіть всередину невелику свічку-таблетку чи LED-ліхтарик, щоб вони виглядали як справжні світильники Джека.
- Замість цукерок, наповніть кошики маленькими іграшками, записками із побажаннями або сюрпризами.
Ці кошики створять атмосферу свята та додадуть теплого, домашнього затишку. Окрім того, мандаринові кошики дуже функціональні: їх можна використовувати для зберігання солодощів або як свічники, які точно сподобаються і дітям, і дорослим.
Читайте також:
- Геловін—2024: як зробити свічки-привиди
- Як зробити симпатичні ліхтарі до Геловіну
- Як зробити декоративні гарбузи до Геловіну