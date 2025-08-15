Космея яскраво цвістиме до cамої зими: 3 простих правила від досвідченого садівника

Космея / © Associated Press

Космея улюблена своїми яскравими, схожими на ромашки квітами, які привносять легку красу в будь-який сад. За належного догляду вона цвіте не лише влітку, а аж до зими. Секрет полягає в трьох простих, але ефективних методах, розкритих експертом з садівництва Gardening with Ish, який веде сторінку в Instagram.

Про це розповідає Еxpress.co.uk.

Він розповідає, як доглядати за космеєю, яка цвістиме аж до зими. Її дуже легко вирощувати безпосередньо з насіння, і вона не потребує особливого догляду.

Космея любить добре дренований ґрунт і воду, але найкраще в космеї — це квіти. Ви отримаєте так багато різних сортів у багатьох різних кольорах і формах, але вони завжди цвітуть аж до зими, якщо виконати три умови.

Регулярне видалення відцвілих квітів

Перше, — це регулярно видаляти відцвілі квіти. Космея процвітає як у ґрунті, так і в горщиках, але регулярне видалення відцвілих квітів є важливим з весни до зими. Ви можете видаляти відцвілі квіти так часто, як забажаєте, щоб стимулювати безперервний ріст і свіже цвітіння.

Щойно ви припините бачити здорову квітку, негайно зріжте її. Космея просто продовжуватиме цвісти, і так далі. Поки у неї багато сонця і добре вологий ґрунт.

Підживлення

Космея, як і багато однорічних рослин, значною мірою самодостатня, коли йдеться про поживні речовини. Садівник не рекомендує занадто підживлювати космею.

Якщо ви помістите її в дійсно хороший багатоцільовий компост, вона точно цвістиме, але якщо ви хочете прискорити її ріст, оберіть щось на кшталт багатоцільового добрива. Високий вміст азоту має справді покращити ріст листя, і якщо ви дійсно хочете насолодитися квітами, додавайте трохи добрива для помідорів щотижня влітку та спостерігайте, як ці квіти просто шаленіють.

Хімічне добриво для помідорів — це добриво, що складається переважно з азоту, фосфору та калію. Азот відіграє вирішальну роль у сприянні здоровому, енергійному росту листя ваших рослин.

Однак надмірне підживлення (особливо азотом) може фактично зменшити утворення квітів, стимулюючи надмірний ріст листя.

Зима все ще важлива

Космея — це однорічна рослина, що означає, що вона завершує свій життєвий цикл за один вегетаційний період і не переживе зиму. Щойно настануть холодні місяці, рослина природно загине, але немає потреби хвилюватися, стверджує експерт.

Залиште ці останні рослини відмирати та коричневіти — і ви можете зняти верхівки, які будуть насінням. Ви також можете купити насіння, якщо хочете.

Все, що вам потрібно зробити, це просто посадити насіння в землю, трохи розсіяне по клумбах або в горщиках, приблизно у березні чи квітні, коли стане трохи тепліше — і воно перетвориться на квітучу рослину абсолютно миттєво.