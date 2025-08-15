- Дата публікації
Космея яскраво цвістиме до cамої зими: 3 простих правила від досвідченого садівника
Космея є улюбленою рослиною в літніх садах завдяки своїм ніжним пелюсткам та яскравим кольорам. Ці невибагливі квіти можуть продовжувати цвісти, якщо ви дотримуватиметеся трьох простих правил.
Космея улюблена своїми яскравими, схожими на ромашки квітами, які привносять легку красу в будь-який сад. За належного догляду вона цвіте не лише влітку, а аж до зими. Секрет полягає в трьох простих, але ефективних методах, розкритих експертом з садівництва Gardening with Ish, який веде сторінку в Instagram.
Про це розповідає Еxpress.co.uk.
Він розповідає, як доглядати за космеєю, яка цвістиме аж до зими. Її дуже легко вирощувати безпосередньо з насіння, і вона не потребує особливого догляду.
Космея любить добре дренований ґрунт і воду, але найкраще в космеї — це квіти. Ви отримаєте так багато різних сортів у багатьох різних кольорах і формах, але вони завжди цвітуть аж до зими, якщо виконати три умови.
Регулярне видалення відцвілих квітів
Перше, — це регулярно видаляти відцвілі квіти. Космея процвітає як у ґрунті, так і в горщиках, але регулярне видалення відцвілих квітів є важливим з весни до зими. Ви можете видаляти відцвілі квіти так часто, як забажаєте, щоб стимулювати безперервний ріст і свіже цвітіння.
Щойно ви припините бачити здорову квітку, негайно зріжте її. Космея просто продовжуватиме цвісти, і так далі. Поки у неї багато сонця і добре вологий ґрунт.
Підживлення
Космея, як і багато однорічних рослин, значною мірою самодостатня, коли йдеться про поживні речовини. Садівник не рекомендує занадто підживлювати космею.
Якщо ви помістите її в дійсно хороший багатоцільовий компост, вона точно цвістиме, але якщо ви хочете прискорити її ріст, оберіть щось на кшталт багатоцільового добрива. Високий вміст азоту має справді покращити ріст листя, і якщо ви дійсно хочете насолодитися квітами, додавайте трохи добрива для помідорів щотижня влітку та спостерігайте, як ці квіти просто шаленіють.
Хімічне добриво для помідорів — це добриво, що складається переважно з азоту, фосфору та калію. Азот відіграє вирішальну роль у сприянні здоровому, енергійному росту листя ваших рослин.
Однак надмірне підживлення (особливо азотом) може фактично зменшити утворення квітів, стимулюючи надмірний ріст листя.
Зима все ще важлива
Космея — це однорічна рослина, що означає, що вона завершує свій життєвий цикл за один вегетаційний період і не переживе зиму. Щойно настануть холодні місяці, рослина природно загине, але немає потреби хвилюватися, стверджує експерт.
Залиште ці останні рослини відмирати та коричневіти — і ви можете зняти верхівки, які будуть насінням. Ви також можете купити насіння, якщо хочете.
Все, що вам потрібно зробити, це просто посадити насіння в землю, трохи розсіяне по клумбах або в горщиках, приблизно у березні чи квітні, коли стане трохи тепліше — і воно перетвориться на квітучу рослину абсолютно миттєво.