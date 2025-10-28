Костюми для домашніх улюбленців на Геловін: добірка цікавих ідей

Костюми для домашніх улюбленців на Геловін / © Associated Press

Якщо ви досі не придумали образ для свого котика чи песика, саме час надихнутися добіркою ідей, яку ми зібрали для вас. Тут ви знайдете наймиліші, найсмішніші та найстильніші ідеї костюмів для домашніх улюбленців.

Гаррі Поттер і магічні пухнастики. Капелюх чарівника, маленький шарфик у кольорах Грифіндору, круглі окуляри і ваш пес стає справжнім Гаррі Поттером. Для котів можна обрати мантію чи маленьку краватку, просто, комфортно та неймовірно фотогенічно. Уникай костюмів із дрібними деталями, які тварина може випадково проковтнути.

Від вампірів до гарбузиків. Костюм гарбуза — беззаперечна класика. Помаранчевий капелюшок із зеленим листочком пасує до будь-якого хутра. Інший безпрограшний варіант — вампірський плащ або комір із червоним підкладом. Додайте маленький дзвіночок і от він, справжній Дракула з хвостиком. Собаки темного кольору, наприклад чорні лабрадори, мопси та кішки мають особливо ефектний вигляд у контрастних гарбузових або червоних костюмах.

Герої з коміксів. Хто сказав, що супергерої бувають лише на великих екранах. Ваш пес може стати Капітаном Америка, Бетменом або Суперменом, костюми з плащами та емблемами тепер легко знайти в онлайн-магазинах або зробити самостійно. Можна просто прикріпити фетровий плащ із логотипом на шлею чи нашийник і готово. Без складних деталей, зате ефектно.

Смішні костюми. Тренд останніх років — кумедні костюми, які створюють ілюзію, ніби тварина стоїть на двох лапках. Пес-барабанщик, кіт-піца, такса у вигляді хот-дога — такі образи збирають мільйони переглядів у TikTok. Наприклад, пес-листоноша з маленькою сумкою має зворушливий та дико кумедний вигляд, особливо коли він біжить назустріч гостям.

Мінімалізм і комфорт

Якщо ваш улюбленець не фанат нарядів, оберіть щось просте, наприклад стильна бандана з гарбузами, комір із павутинкою чи святковий нашийник у чорному та помаранчевому кольорах. Такі аксесуари не заважають рухатись, але додають святкового настрою. Тварини часто не люблять головні убори. Якщо ви бачите, що улюбленцю незручно, краще зніміть капелюх, залиш аксесуар на шиї чи спині.

Як зробити ідеальний кадр із пухнастиком

Знімайте за природного освітлення, краще на балконі чи біля вікна.

Використовуйте улюблені ласощі як «мотиватор».

Створіть тематичний фон, наприклад, кілька гарбузів, павутинка та свічки, обов’язково безпечні LED варіанти.

Терпіння. Ідеальний кадр може вимагати 20 спроб, але результат того вартий.

Пам’ятайте, що костюм має бути легким, не стискати рухи, не заважати диханню та не торкатися очей. Якщо улюбленець нервує, обмежтеся святковим аксесуаром. Геловін — це свято радості, а не стресу.

Якщо хочете зробити цей Геловін особливим, додайте у нього трішки пухнастого шарму. Костюмований кіт, пес або навіть хом’як стануть не просто частиною декору, а головними героями вечора.