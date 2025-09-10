Котяче ожиріння: як воно впливає на організм вашого улюбленця

Котяче ожиріння / © Credits

Сьогодні у соцмережах можна побачити безліч фотографій пухнастих «товстунів», які викликають усмішку та тисячі лайків. Їх називають «кульками щастя» чи навіть «антистресами на лапках». Але за цією милою картинкою часто приховується серйозна проблема — ожиріння у котів, про це розповіли на сторінці centralna.vet. І якщо для людини зайві кілограми — це привід сісти на дієту чи піти до спортзалу, то для домашнього улюбленця наслідки можуть бути набагато трагічнішими.

Ожиріння у котів — одна з найпоширеніших ветеринарних проблем XXI століття. Причини її очевидні, а саме, неправильне харчування, відсутність достатньої фізичної активності, а також наше бажання потішити пухнастика зайвим шматочком смаколика.

Проте варто пам’ятати, «товстий котик» — це не мило, а небезпечно. Надмірна вага може скоротити життя улюбленця на кілька років, підвищити ризик розвитку серйозних хвороб і значно знизити якість його життя.

Небезпека ожиріння

Надмірна вага з часом може призвести до:

діабету ІІ типу,

захворювань серцево-судинної системи,

патологій печінки та нирок,

проблем із суглобами та хребтом,

скорочення тривалості життя на кілька років.

У деяких випадках ускладнення від ожиріння стають невиліковними та навіть фатальними.

Як розпізнати ожиріння у кота

Ветеринари радять звертати увагу на такі ознаки:

ребра важко промацати під час дотику;

відсутня чітка талія, силует округлений;

кіт швидко втомлюється, уникає активних ігор;

дихання стає малопомітним або навпаки — надто важким у стані спокою;

навіть за ходьби чи простих рухів тварина має неповороткий вигляд.

Норма ваги залежить від породи та віку кота. Для домашніх вихованців середньої статури здорова вага зазвичай коливається у межах 3,5–5 кг.

Що робити, якщо кіт має зайву вагу

Звернутися до ветеринара . Лікар визначить точний ступінь ожиріння, виключить інші хвороби та допоможе скласти план схуднення.

Скоригувати харчування. Використовувати спеціальні дієтичні корми для контролю ваги. Дотримуватися режиму годування, краще кілька невеликих порцій, ніж одна велика. Виключити зі столу «людську їжу» — ковбасу, сири, жирне м’ясо, солодощі.

Забезпечити фізичну активність . Іграшки, лазалки, інтерактивні ігри з власником. Навіть 10–15 хв активних ігор на день допоможуть коту спалювати калорії.

Слідкувати за результатами. Оптимальна втрата ваги у котів — 1–2% від маси тіла на тиждень. Це безпечний темп, який не шкодить здоров’ю.

Як попередити ожиріння

Вчасно стерилізувати чи каструвати кота та контролювати його вагу після операції, адже у цей період ризик ожиріння зростає.

Вибирати якісний корм, який відповідає віку, активності та стану здоров’я.

Регулярно відвідувати ветеринара для профілактичних оглядів.

Любов до кота — це не «підгодувати зайвим шматочком», а подбати про його здоров’я. Ожиріння — проблема, яку не можна ігнорувати. Правильне харчування, активні ігри та увага з боку господаря допоможуть вашому улюбленцю жити довго і щасливо.