Котячі шмарклі: як лікувати застуду вашого улюбленця

Поява симптомів застуди у кота не завжди серйозна, але відповідальному господарю треба обовʼязково знати, як допомогти улюбленцю, про це розповіло видання Daily Paws.

Найчастіше застуда у кішок проявляється як верхня респіраторна інфекція. До основних ознак належать:

Часте чхання

Закладеність носа чи хропіння під час дихання

Виділення з носа

Сльозотеча

Зниження апетиту

Сонливість або млявість

Виразки на язику чи у ротовій порожнині

Підвищена температура

Збільшені лімфатичні вузли

Ознаки зневоднення

Зазвичай ці симптоми тривають від одного до двох тижнів, але спостереження та підтримка у цей період — ключові.

Причини застуди

Найпоширеніші збудники:

Віруси, зокрема каліцівіроз та вірус герпесу котів (ринотрахеїт)

Бактеріальні інфекції, які можуть виникати на фоні вірусної застуди

Віруси поширюються повітряно-крапельним шляхом або через воду, предмети та контакт із зараженими кішками. Навіть домашні коти можуть підхопити інфекцію, якщо контактували з хворими тваринами або через господаря, який мав контакт із зараженим котом.

Стрес, ослаблена імунна система та супутні захворювання, такі як астма, хвороби нирок або алергії, підвищують ризик захворювання. Віруси герпесу можуть залишатися в організмі кота у латентному стані, рецидивуючи за стресу чи інших хвороб.

Чи можна заразитися від кота

Хороша новина, людина не заразиться від котячої застуди. Більшість вірусів специфічні для певного виду та не переходять від кота до людини. Дуже рідко коти можуть підхопити COVID-19 від людей, але це виняток, а не правило.

Як допомогти котику

Якщо застуда легка, можна забезпечити комфортні умови:

Тепле та спокійне місце для відпочинку. Очищення очей та носа вологою тканиною. Вологе повітря, наприклад, за допомогою зволожувача, щоб полегшити дихання. Підігріте та ароматне харчування, щоб стимулювати апетит.

Ніколи не давайте коту людські ліки проти застуди. Ацетамінофен (парацетамол) та багато інших препаратів токсичні для котів. Лише ветеринар може призначити безпечні засоби, наприклад очні мазі, антибіотики за бактеріальної інфекції чи у важких випадках противірусні ліки.

Коли треба звернутися до ветеринара

Обов’язковий візит до фахівця за наявності:

Ускладненого дихання чи задухи

Кашлю

Гнійних виділень з носа чи очей

Втрати апетиту більше ніж на добу

Виразки у ротовій порожнині

Сильної млявості чи депресії

Молоді, старі, вагітні та ослаблені коти особливо вразливі, тому навіть за легких симптомів їм варто забезпечити ветеринарний нагляд.

Профілактика застуди

Вакцинація: за графіком ветеринара. Вакцини зменшують ризик важких інфекцій та пом’якшують симптоми. Обмеження контакту з хворими котами та контроль за тим, хто заходить у квартиру. Чистота та вентиляція житла, щоб уникнути накопичення вірусів та бактерій. Збалансоване харчування, яке підтримує імунітет кота.

Застуда у котів — поширене явище, але більшість випадків минає без серйозних ускладнень, якщо забезпечити тварині комфорт, спостерігати за симптомами та за потреби звертатися до ветеринара. Правильний догляд і вакцинація допоможуть вашому улюбленцю швидше одужати та уникнути ускладнень.