Крапельний спосіб поливання рослин за допомогою звичайної пластикової пляшки: лайфгак від блогерки

Якщо ви не хочете часто виходити з дому у спеку або втомилися кожного дня ходити зволожувати квіти, спробуйте зробити автополивання для рослин зі звичайної пляшки.

Блогерка Katrine Fæster Agesen поділилась зі своїми підписниками цікавим лайфгаком, як без жодних зусиль і додаткових витрат зробити якісне крапельне поливання рослин.

Що робити:

Візьміть звичайну пластикову пляшку, відкрутіть кришку і зробіть у ній отвори. Вони можуть мати різний діаметр і їх може бути різна кількість. Закрутіть кришку на пляшку.

Відріжте дно пляшки.

Вставте пляшку в землю кришкою донизу і налийте до неї воду.

Такий крапельний метод поливання можна використовувати як всередині приміщень, так і зовні. Ці пляшки здатні забезпечити рослини водою майже на тиждень, можливо, й довше, без постійного підливання.

Розмір пляшки ви обираєте самі, все залежить від рослини та місця, де ви її розміщуєте. Якщо на вулиці, то в пляшці може збиратись дощова вода і вам не треба буде її підливати.

До речі, ми також писали про те, "чому не завжди працює вкорінення рослин".

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