Кращі сухі корми супер-преміум класу для великих порід собак (Рейтинг 2023)

Щороку ЗМІ за допомогою експертів з петфуду складають рейтинги сухих кормів для собак, що допомагають власникам обрати кращий раціон для улюбленця. Виробники пропонують корми різних класів, цінових категорій, раціони, збалансовані під потреби певних порід. Корми для собак, рейтинг яких наведений нижче, відносяться до класу супер-преміум та призначені для великих порід.

Як правильно вибрати корм

Важливий критерій при виборі корму – порода (вага) собаки. Вибір корму для великих собак потрібно здійснювати з урахуванням таких факторів:

* вік – корми для цуценят і дорослих собак мають різний склад, існують також корми для собак похилого віку;

* вага дорослого собаки – є корми для великих порід (26-44 кг), гігантських (від 45) та великих і гігантських (від 25);

* особливості тілобудови – деякі виробники випускають різні корми для великих собак масивної та атлетичної конституції;

* породні та індивідуальні особливості організму – улюбленцям з особливими потребами, підвищеним різиком розвитку певних захворювань необхідні спеціалізовані (профілактичні) корми – для чутливої шкіри, чутливого шлунку, підтримки здоров’я сечовивідної системи тощо;

* спосіб життя, рівень активності – у робочих, службових собак потреби в поживних речовинах і калоріях більш високі, ніж у собак-компаньйонів.

Важливі аспекти харчування великих собак

При організації харчування собак великих і гігантських порід необхідно враховувати низку особливостей їхнього організму:

значний об’єм м’язової маси, для плавного нарощування та підтримання якої необхідні білки. Більш цінним будівельним матеріалом для м’язів є білки тваринного походження, рослинні протеїни не можуть їх повністю замінити;

вуглеводи є важливим джерелом енергії для робочих собак, але високий вміст вуглеводів у раціоні не дуже активних собак призводить до формування жирових відкладень замість нарощування м’язової тканини, в результаті збільшується навантаження на суглоби;

суглоби великих собак зазнають підвищених навантажень, тому раціон обов’язково має містити добавки для їх зміцнення, захисту від руйнування (хондропротектори глюкозамін і хондроїтин);

через досить повільний метаболізм великі собаки схильні до ожиріння, мають підвищений ризик захворювань серцево-судинної системи. Тому їх харчування має бути не лише ретельно збалансованим за вмістом білків, жирів і вуглеводів, але й містити достатню кількість речовин для підтримки здоров’я серця та судин – омега кислоти, вітаміни, мінерали.

Забезпечити вихованця усіма необхідними речовинами у правильних пропорціях, уникнути ожиріння через незбалансоване харчування допоможуть готові корми, рецептура яких розроблена фахівцями. Великих собак зручно годувати сухим кормом, але треба обирати якісні корми з високим вмістом тваринних білків, збагачені необхідними для здоров’я добавками. Супер-преміум корми для собак є оптимальним способом організації харчування – вони збалансовані, виготовляються з високоякісних продуктів, містять усі необхідні поживні речовини, добре перетравлюються та засвоюються. Якщо ви шукаєте корм для великих собак супер преміум класу, рейтинг допоможе у виборі.

Кращі сухі корми супер-преміум класу для великих порід собак (Рейтинг 2023)

У рейтинг сухих кормів для собак супер преміум класу ввійшли корми для дорослих собак великих порід з базовими потребами.

Корм супер-преміум класу Optimeal Dog Adult Maxi

Корм призначений для собак вагою 25-60 кг. Містить 28% білка (86,55% протеїнів – тваринного походження), 18 % жирів.

До складу корму входять:

* дегідратований протеїн м’яса курки (мінімум 32%) та 5% безкісткового м’яса курки;

* кукурудза, рис;

* жир курячий та лососева олія (2%). Вміст жирних кислот на 1 кг корму: омега-3 – 7.1 г, омега-6 – 37.8 г;

* м’якоть буряка, лляне насіння, пивні дріжджі, трави та ягоди;

* комплекс Immunity Support Mix, що складається з пребіотику, очищених бета-глюканів MacroGard, натурального антиоксиданту з розмарину.

Добавки:

* вітаміни А, Д3, Е, С, В6, В7 (біотин);

* амінокислота таурин;

* мінерали цинк, мідь, марганець, селен;

* хондропротектори: глюкозаміну гідрохлорид – 500 мг/кг, хондроїнину сульфат – 7 мг/кг;

* антиоксидант природного походження, екстракт токоферолу природного походження.

Переваги:

* високий вміст продуктів тваринного походження, тваринного білка;

* містить свіже м’ясо;

* високий вміст жирних кислот омега 3 та 6;

* містить джерела натуральних вітамінів;

* містить Immunity Support Mix для комплексної підтримки імунної системи;

* натуральні джерела глюкозаміну та хондроїтину зберігають здоров’я суглобів, які у собак великих порід є особливо вразливими;

* склад деталізований, вказані походження протеїнів, жирів, % вміст ключових інгредієнтів та добавок.

Недоліки:

* у порівнянні з продукцією інших виробників недоліком можна вважати ту обставину, що корм призначений для всіх великих собак, відсутній поділ на підкатегорії за вагою, тілобудовою.

Корм супер-преміум класу Royal Canin Maxi Adult

Корм призначений для собак вагою 26-44 кг віком від 15 місяців до 8 років. Містить 26% білків, 17% жирів.

До складу корму входять:

* дегідратовані протеїни м’яса птиці (на 1 місці у складі) та свинини (на 6 місці). Процентний вміст не вказаний;

* кукурудза, кукурудзяне борошно, пшениця, рис, кукурудзяний глютен;

* тваринні та риб’ячий жири, соєва олія. Вміст омега-3 кислот – 7.7 г/кг

* буряковий жом, дріжджі (джерела пребіотиків);

* гідролізат з панцирів ракоподібних та з хрящів – природні джерела хондроїтину та глюкозаміну.

Добавки:

* вітаміни А, D3, Е;

* мінерали – залізо, йод, мідь, марганець, цинк, селен;

* антиоксиданти, консерванти (походження не вказане).

Переваги:

* збалансований під потреби собак великих порід вагою до 44 кг;

* інгредієнти тваринного походження на 1 місці в складі;

* містить природні джерела хондропротекторів;

* омега 3 кислоти сприяють здоров’ю серцево-судинної системи;

* містить джерела пребіотиків для здорового травлення. Недоліки:

* не вказаний % вміст м’ясних інгредієнтів, жирів, хондропротекторів, не конкретизоване походження жирів, протеїнів з птиці;

* високий загальний вміст зернових та їх похідних.

Корм супер-преміум класу Purina Pro Plan Dog Adult Large Robust Everyday Nutrion

Корм для собак великих і гігантських порід (25-90 кг) масивної тілобудови віком від 2 років. Містить 27% білків, 12% жирів (собаки масивної конституції більш схильні до ожиріння, тому вміст жирів знижений).

Інгредієнти корму:

* курятина (тушка, 19%), дегідратований пташиний протеїн (% вміст не вказаний, на 3 місці в складі);

* рис (15%), пшениця, кукурудза, пшенична крупка, соєве борошно, пшеничний глютен, кукурудзяний протеїн у порошку;

* жири тваринні та риб’ячий (походження не конкретизоване);

* сушений буряковий жом;

* яєчний порошок.

Добавки:

* вітаміни А, D3, С, Е;

* амінокислоти – таурин, Л-карнітин;

* мінерали – сульфати заліза, міді, марганцю, цинку, йодат кальцію, селеніт натрію;

* антиоксидант, консервант – екстракти токоферолів з рослинних олій.

Переваги:

* збалансований під потреби собак великих порід масивної тілобудови (знижений вміст жиру, містить жироспалювач Л-карнітин для профілактики ожиріння);

* інгредієнти тваринного походження на 1 місці у складі;

* містить свіже м’ясо курки;

* є додаткове джерело протеїнів тваринного походження - яєчний порошок;

* містить бурякову клітковину для здорового травлення.

Недоліки:

* не вказаний вміст усіх інгредієнтів тваринного походження, не конкретизоване походження пташиного протеїну, жирів;

* значна кількість джерел рослинного білка;

* відсутня інформація про вміст омега кислот;

* у списку інгредієнтів та добавок відсутні хондропротектори, які має містити якісний сухий корм для великих собак.

Відгуки покупців про сухі корми для собак супер-преміум класу

Відгук про корм супер-преміум класу Optimeal Dog Adult Maxi:

«Нашу увагу привернув склад корму, тому ми вирішили його спробувати. Перше, що помітили, це активність собаки, він став більш грайливим, отже харчування дуже насичене і організм отримує все необхідне. На даний момент всім задоволені».

Відгук про корм корм супер-преміум класу Royal Canin Maxi Adult:

«Чудовий корм, давали змалечку, пес обожнює його. Здоровий і красивий».

Відгук про корм корм супер-преміум класу Purina Pro Plan Dog Adult Large Robust Everyday Nutrion:

«Годую свого вихованця цим кормом досить давно. І жодного разу не було якихось проблем. Час від часу буваємо у ветеринара і від нього зауважень по стану собаки нема – значить харчування якісне!»

Сухий корм для собак великих порід супер преміум класу – вдалий вибір

Простий та надійний спосіб забезпечити собаку збалансованим харчуванням, задовольнити потребу представників великих порід у поживних речовинах і необхідних для здоров’я добавках – купити сухий корм супер-преміум класу. Виробники пропонують великий асортимент кормів цієї категорії, кожен має певні особливості складу, переваги та недоліки. Рейтинг сухих кормів для собак супер-преміум класу допоможе порівняти ключові характеристики популярних раціонів і визначитися з вибором.