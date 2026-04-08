Крашанки з золотом tiktok.com/@anna_didus

Класичні фарбовані яйця завжди асоціюються з Великоднем. Та що, як додати їм блиску. Сусальне золото чи срібло перетворює звичайне яйце на справжній артоб’єкт. Ідеально для тих, хто хоче вразити гостей чи просто додати святкового шику своєму столу. Як все правильно зробити розповіли на сторінці anna_didus.

Крашанки з золотом tiktok.com/@anna_didus

Що знадобиться

Яйця (варені до готовності)

Сусальне золото чи срібло

Вода

Білок (яєчний)

Що робити

Відваріть яйця до повної готовності та остудіть. Наносимо білок. Надягніть рукавички, щоб не залишати відбитків. З допомогою білка, обережно змастіть поверхню яйця, він буде клеєм для золота. Нанесення золота. Візьміть сусальне золото чи срібло на рукавичку, акуратно розмажте його та прикладіть до яйця. Працюйте обережно, щоб не порвати тонку металеву плівку. Фінальний штрих. Для додаткового блиску можна злегка змастити яйце олією.

У результаті матимете справжній витвір мистецтва, який буде сяяти на вашому столі та підкреслювати святкову атмосферу.

Крашанки з золотом — чудовий спосіб поєднати традиції та сучасний дизайн. Навіть мінімум матеріалів та прості кроки дозволяють створити святковий декор, який має дорогий та стильний вигляд. Цей спосіб підходить як для сімейного рукоділля з дітьми, так і для вечірки з друзями, де кожне яйце стане маленьким предметом захоплення.