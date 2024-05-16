Гарно й корисно: блогерка показала, як зробити перголу для помідорів

У деяких садівників город має майже такий самий ефектний декоративний вигляд, як і сад.

Зазвичай перголи заплітають гарними квітучими рослинами: трояндами, клематисом, жасмином або ґліцинією. Також дуже популярною рослиною для пергол є виноград.

Але блогерка mamanowwhat пропонує цікаву й доволі таки революційну ідею заплести перголу томатами.

Для цього вам треба обрати достатньо високорослі сорти помідорів і посадити їх біля перголи з обох боків. Можна по декілька кущів з кожного боку.

Якщо у вас немає готової перголи, ви можете зробити її власноруч, наприклад, з металевих секцій, які використовують для огорож, як це зробила блогерка на своєму огороді. Памʼятайте, помідори – це все ж не виноград, вони не можуть вирости вище 220 см. Тому не робіть перголу дуже високою.

Коли томати почнуть підростати, обережно пустіть їх уздовж конструкції. Ближче до кінця літа ви зможете насолоджуватися затінком та одночасно стиглими томатами.

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