Красиво на фото, незручно у житті: дизайнерські рішення, про які згодом ви пожалкуєте / © Associated Press

Реклама

Коли ви плануєте ремонт або облаштування оселі, легко захопитися красивими деталями. Хочеться панорамного світла, незвичайної сантехніки та ефектних архітектурних елементів. Однак є нюанс, адже те, що має бездоганний вигляд на фото, не завжди зручне у побуті, про це розповіло видання Good Housekeeping. Користувачі Reddit обговорили, які домашні рішення вони більше ніколи не обрали б і склали список із несподіваних антитрендів.

Розсувні двері

Розсувні двері здаються чудовою знахідкою для невеликих приміщень, адже вони не потребують місця для відкривання, як традиційні. Проте користувачі Reddit скаржаться на недостатню приватність, адже між дверима та стіною часто залишаються щілини. Тож для спальні чи ванної кімнати це рішення може виявитися не найкращим.

Реклама

Гвинтові сходи

Вони додають інтер’єру характеру та нагадують стильні заміські будинки чи дизайнерські лофти. Проте є побутова проблема, адже спробуйте підняти такими сходами матрац, диван або велику побутову техніку. Саме транспортування громіздких речей стає справжнім випробуванням.

Реклама

Подвійна раковина з двома окремими чашами

Незвичайна конструкція може мати ефектний вигляд, однак не завжди практична. Через поділ на дві невеликі частини залишається менше простору для миття великого посуду, а сам процес миття тарілок стає менш зручним.

Власний басейн

Мрія про літні вечори біля води може швидко розбитися об реальність, адже басейн потребує регулярного догляду, очищення, обслуговування та чималих витрат. Іноді задоволення від нього просто не компенсує кількості клопотів.

Мансардне вікно

Більше природного світла — безумовний плюс. Одначе власники таких вікон згадують і про неприємні сюрпризи, як от конденсат, який може капати згори, та складнощі з підтриманням комфортної температури у кімнаті. Тож перед встановленням варто подбати про якісну ізоляцію та вентиляцію.

Окрема ванна на ніжках

Вона миттєво додає ванній кімнаті атмосфери вінтажного готелю. Проте користувачі Reddit звертають увагу на не надто романтичні деталі, на кшталт, незвичну шторку для душу, яку доводиться облаштовувати по всьому периметру, та високий бортик, через який не завжди зручно заходити у ванну та виходити з неї.

Реклама

Головний урок із цих історій простий, інтер’єр має бути не лише красивим, а й комфортним саме для вашого способу життя. Перш ніж закохатися в ефектну картинку з Pinterest, уявіть, як користуватиметеся нею щодня, наприклад, митимете посуд, прийматимете душ або заноситимете новий диван. Адже справжня розкіш оселі — це не тільки стильний вигляд, а й відсутність побутових компромісів.

Новини партнерів

Новини партнерів