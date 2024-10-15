Кремово-гарбузовий суп: смачний осінній рецепт

Спробуйте приготувати цей смачний та поживний яскравий суп, який сподобається навіть тим, хто не любить гарбуз.
На сторінці zdrowo_w_15_minut показали, як приготувати найкращий гарбузовий крем-суп із запеченими овочами.
Інгредієнти
- Гарбуз (маленький)
- 1 шт.
- Червоний перець
- 1 шт.
- Головка часнику
- 1 шт.
- Морква
- 1 шт.
- Цибуля шалот
- 2 шт.
- Розмарин
- Чебрець
- Сіль
- Перець
- Прованські трави
- Оливкова олія
- 2-3 ст. л
- Кокосове молоко
- 200 мл
- Овочевий бульйон
- 750 мл
- Лимон
- 1/2 шт.
- Хліб
Приготування:
- Запікайте овочі за 200°С близько 40 хвилин, поки вони не стануть м'якими та рум'яними;
- Після запікання зніміть шкірку та почистіть перець;
- Покладіть у каструлю, влийте бульйон, додайте кокосове молоко, спеції та лимон;
- Перебийте все блендером;
- Будь-яку булочку чи хліб наріжте кубиками та обсмажте на сковороді з оливковою олією та 2 подрібненими зубчиками часнику, поки вони не стануть хрусткими.
Це дуже смачний та ароматний суп, який досить просто та швидко приготувати до столу.
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