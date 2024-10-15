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Кремово-гарбузовий суп: смачний осінній рецепт

Кремово-гарбузовий суп: смачний осінній рецепт

Кремово-гарбузовий суп / Фото: Credits

Спробуйте приготувати цей смачний та поживний яскравий суп, який сподобається навіть тим, хто не любить гарбуз.

На сторінці zdrowo_w_15_minut показали, як приготувати найкращий гарбузовий крем-суп із запеченими овочами.  

Інгредієнти

Гарбуз (маленький)
1 шт. 
Червоний перець
1 шт.
Головка часнику
1 шт.
Морква
1 шт.
Цибуля шалот 
2 шт.
Розмарин
Чебрець
Сіль
Перець
Прованські трави
Оливкова олія
2-3 ст. л
Кокосове молоко
200 мл
Овочевий бульйон
750 мл 
Лимон
1/2 шт.
Хліб

Приготування:

  • Запікайте овочі за 200°С близько 40 хвилин, поки вони не стануть м'якими та рум'яними;
  • Після запікання зніміть шкірку та почистіть перець; 
  • Покладіть у каструлю, влийте бульйон, додайте кокосове молоко, спеції та лимон;
  • Перебийте все блендером;
  • Будь-яку булочку чи хліб наріжте кубиками та обсмажте на сковороді з оливковою олією та 2 подрібненими зубчиками часнику, поки вони не стануть хрусткими.

Це дуже смачний та ароматний суп, який досить просто та швидко приготувати до столу.

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