Кремово-гарбузовий суп: смачний осінній рецепт

Спробуйте приготувати цей смачний та поживний яскравий суп, який сподобається навіть тим, хто не любить гарбуз.

На сторінці zdrowo_w_15_minut показали, як приготувати найкращий гарбузовий крем-суп із запеченими овочами.

Інгредієнти Гарбуз (маленький) 1 шт. Червоний перець 1 шт. Головка часнику 1 шт. Морква 1 шт. Цибуля шалот 2 шт. Розмарин Чебрець Сіль Перець Прованські трави Оливкова олія 2-3 ст. л Кокосове молоко 200 мл Овочевий бульйон 750 мл Лимон 1/2 шт. Хліб

Приготування:

Запікайте овочі за 200°С близько 40 хвилин, поки вони не стануть м'якими та рум'яними;

Після запікання зніміть шкірку та почистіть перець;

Покладіть у каструлю, влийте бульйон, додайте кокосове молоко, спеції та лимон;

Перебийте все блендером;

Будь-яку булочку чи хліб наріжте кубиками та обсмажте на сковороді з оливковою олією та 2 подрібненими зубчиками часнику, поки вони не стануть хрусткими.

Це дуже смачний та ароматний суп, який досить просто та швидко приготувати до столу.

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