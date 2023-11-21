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Крутий лайфгак: як приховати дірку, створивши унікальну річ

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
95
Час на прочитання
1 хв
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Крутий лайфгак: як приховати дірку, створивши унікальну річ

Як приховати дірку на одязі / Фото: Credits

Не знаєте, як приховати дірку або ж хочете стильно кастомізувати одяг? Спробуйте такий варіант.

  • Для цього вам знадобляться цупкі нитки двох кольрів та голка.
  • Спочатку складіть кілька разів нитку та розташуйте на тому місці, де вам потрібно, наприклад, прикривши дірку.
  • Пришийте до вашої речі, закріпивши по центру.
  • Далі стуліть докупи кінці нитки, та поперечними стібками вишийте "бутон" біля закріпленої основи.
  • Вишийте стебло квітки та обріжте кінці "пелюсток", зробіть їх пухнастими.

У вас вийде невелика квітка, яка приховає дірку чи пляму та додасть вашій речі унікальності.

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Дата публікації
Перегляди
95
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