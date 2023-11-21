Крутий лайфгак: як приховати дірку, створивши унікальну річ

Не знаєте, як приховати дірку або ж хочете стильно кастомізувати одяг? Спробуйте такий варіант.
- Для цього вам знадобляться цупкі нитки двох кольрів та голка.
- Спочатку складіть кілька разів нитку та розташуйте на тому місці, де вам потрібно, наприклад, прикривши дірку.
- Пришийте до вашої речі, закріпивши по центру.
- Далі стуліть докупи кінці нитки, та поперечними стібками вишийте "бутон" біля закріпленої основи.
- Вишийте стебло квітки та обріжте кінці "пелюсток", зробіть їх пухнастими.
У вас вийде невелика квітка, яка приховає дірку чи пляму та додасть вашій речі унікальності.
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