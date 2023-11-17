Крутий лайфгак, як запакувати об'ємну іграшку для подарунку

У когось свято і ви вирішили подарувати м'яку іграшку, але не знаєте, як її запакувати? Ловіть чудовий лайфгак, який допоможе вам загорнути навіть об'ємну забавку.

Блогерка Леннья успішно веде свій блог у Instagram, де показує підписникам як гарно спакувати речі різних форм. Контент дівчини користується попитом, за її сторінкою стежать майже 800 тисяч підписників.

В одному з відео вона показала процес упаковки об'ємної іграшки у вигляді Пікачу. Останнім часом все більшої популярності набирають іграшки-подушки й багатьом здається, що спакувати їх досить складно, проте можливо. Для цього знадобляться тільки пакувальний папір та скотч.

Просто слідуйте інструкціям Ленньї і ви також впораєтесь.

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