Куди не можна ставити букет квітів і як правильно його доглядати

Квіти можуть оживити кімнату, але люди часто припускаються помилки, розміщуючи їх не в тому місці.

Свіжі квіти привносять затишок у будь-який будинок, але їхня чарівність може швидко втратити блиск, коли вони зів'януть.

Експерт поділився з Еxpress.co.uk порадами, як зберегти довговічність квітів, експерта

Ми знаємо, що вода та сонячне світло необхідні для догляду за квітами. Тим не менш, важливо також знати, як вибрати оптимальне місце для квіткових композицій, яке може продовжити термін служби кожного букета.

Бережіть квіти від етилену

Головне правило – квіти слід тримати подалі від ваз із фруктами.

Деякі фрукти, такі як банани, яблука та груші, виділяють газ етилен, який запускає дозрівання. По суті, цей газ може прискорити псування різних предметів, включаючи квіти та кімнатні рослини.

Слідкуйте за освітленням

Також слід стежити за правильною кількістю сонячного світла для ваших кольорів. Квіти слід зберігати далеко від прямих сонячних променів, тому не варто уникати розміщувати їх на підвіконнях.

Після того, як ви знайшли ідеальне місце для своїх квітів, запам'ятайте кілька простих прийомів, які допоможуть їм довше простояти.

Свіжа обрізка та правильний кут

Обрізайте стебла під кутом 45 градусів. Якщо ви хочете, щоб букет троянд або лілій залишався свіжим якомога довше, ключовим моментом є зволоження. Щоб допомогти в цьому, завжди робіть свіже обрізання стебел, поміщаючи їх у вазу, оскільки це сприяє вбиранню води. При обрізанні прагнете до кута 45 градусів. Це дозволить збільшити площу поверхні, що означає підвищене зволоження. Горизонтальна обрізка стебел також може сприяти тому, що вони щільно стоятимуть на дні вази, що може ускладнити поглинання води.

Годуйте свої квіти

Використання підживлення рослин, що входить до складу квіткової композиції, має вирішальне значення для продовження їхнього життя.

Ми часто не беремо до уваги важливість рослинної їжі або просто відкладаємо пакет з добривом убік і забуваємо погодувати букет, але це дійсно може допомогти продовжити тривалість його життя.

Якщо до вашого букета не торкався пакетик підгодівлі, експерт рекомендує додавати у воду невелику кількість цукру кожні пару днів, щоб живити квіти.

Поновлюйте воду кожні один-два дні

Щоб підтримувати ваші улюблені квіти у відмінному стані, експерт з закликає часто міняти воду у вазі.

Відмова від регулярної заміни води може призвести до накопичення бактерій у вазі, що може призвести до швидшого в'янення квітів.

Видаляйте засохлі квіти

Частини рослин, що розкладаються, можуть виділяти газ етилен, ненавмисно прискорюючи процес в'янення квітів, що залишилися.

Вам також слід видалити всі квіти і листя, що зів'яли і впали у воду. Це не тільки зробить букет привабливішим і свіжішим, але й запобіжить передчасне відмирання квітів, що залишилися.

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