Кухонний лайфгак: як освіжити деревʼяні лопатки та ложки

Дерев'яні ложки та лопатки, додають вашій кухні особливого затишку та є надзвичайно зручними у використанні. Втім, з часом вони можуть втратити свій вигляд, потемніти та ввібрати багато неприємних запахів.

Проте, є простий спосіб повернути їм чистоту та свіжість. На сторінці sudha.lukka поділилися ефективним лайфгаком у догляді за дерев'яними кухонними приладами.

Що робити:

Покладіть дерев'яні прилади у киплячу воду на кілька хвилин. Вода допоможе видалити накопичені залишки їжі, запахи та навіть невеликі плями. Якщо помітите, що вода злегка потемніла — це буде ознакою того, що з дерева виходять забруднення. Дістаньте все з води та відразу ж протріть м'яким рушником. Важливо не залишати дерев'яні предмети мокрими, оскільки це може призвести до утворення тріщин. Обережно просушіть все, щоб уникнути деформації дерева. Наступний етап — нанесення олії. На паперову серветку налийте трохи харчової олії та акуратно натріть кожен деревʼяний предмет. Олія допомагає зберегти деревину насиченою та запобігає пересиханню.

Поради:

У киплячу воду можете також додати чайну ложку харчової соди або оцту для додаткового очищення.

Рекомендується робити це приблизно два рази на рік. Це збереже дерев'яні прилади в ідеальному стані на довгий час і запобігатиме їхньому зношуванню.

Переваги цього методу

Освіжаючи дерев'яні прилади за допомогою кип'ятіння та нанесення олії, ви зможете не тільки подовжити їхній термін служби, а й уникнути небажаних запахів і бактерій. Цей метод також підходить для будь-яких дерев'яних приладів на кухні, навіть якщо вони не мають видимих забруднень. Олія забезпечує природний блиск, завдяки чому ложки та лопатки мають майже новий вигляд.

Дерев'яні прилади потребують регулярного догляду, оскільки деревина здатна вбирати вологу, запахи та залишки їжі. Використання гарячої води для очищення допомагає вивести глибокі забруднення, а нанесення олії захищає дерево від пересихання та запобігає появі тріщин.

Спробуйте цей простий, але ефективний спосіб догляду за дерев'яними кухонними приладами та ваші ложки та лопатки завжди будуть мати чистий і свіжий вигляд, додаючи естетики та затишку вашій кухні.

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