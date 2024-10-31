Кухонний лайфгак: як порційно заморозити томатну пасту

Якщо після приготування їжі у вас залишилася невикористана томатна паста, не поспішайте її викидати, адже концентрат можна легко зберегти до наступного використання, не купуючи нового.

Бувають моменти, коли після приготування улюблених страв на кухні у відкритому пакуванні залишається томатна паста, яку не хочеться викидати, але також немає можливості використати найближчим часом. На щастя, є чудове рішення від досвідчених господинь зі сторінки pomyslowe.panie.domu, яке дозволить зберегти залишки пасти надовго і завжди мати її під рукою у зручних порціях.

Використовуючи простий і ефективний метод заморожування, можна підготувати ідеальні порції томатної пасти, щоб легко додавати її в будь-яку страву. Заморожена паста залишиться свіжою та збереже всі свої корисні властивості, аромат та насичений смак.

Що робити:

За допомогою столової ложки відокремте порцію томатної пасти та покладіть її на аркуш паперу для випічки. Після цього накрийте її ще одним аркушем паперу для випічки. Легко притисніть порцію пасти склянкою, щоб вона стала пласкою та її було зручно зберігати. Пласкі порції швидше заморожуються та займають менше місця. Продовжуйте викладати ложки пасти, накривати та притискати, створюючи невеликі порційні "таблетки" томатної пасти, які не злипнуться. Потім акуратно складіть усі порційні пласти в пакет на блискавці та покладіть у морозильну камеру.

Заморожені порції займають мінімум місця в морозилці, а використовувати їх можна в будь-який момент, не розморожуючи все пакування. Просто дістаньте одну "таблетку" пасти та додайте її у страву — процес приготування стане швидшим, а ви зможете точно контролювати кількість пасти, яку використовуєте.

Щоб томатна паста залишалася максимально свіжою, переконайтеся, що пакет добре закритий і не пропускає повітря. Якщо дозволяє місце в морозильній камері, можна додатково обгорнути порції харчовою плівкою перед тим, як класти у пакет. Це зменшить ризик обвітрювання.

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