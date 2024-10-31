Кухонний лайфгак: як порційно заморозити томатну пасту

Якщо після приготування їжі у вас залишилася невикористана томатна паста, не поспішайте її викидати, адже концентрат можна легко зберегти до наступного використання, не купуючи нового.
Бувають моменти, коли після приготування улюблених страв на кухні у відкритому пакуванні залишається томатна паста, яку не хочеться викидати, але також немає можливості використати найближчим часом. На щастя, є чудове рішення від досвідчених господинь зі сторінки pomyslowe.panie.domu, яке дозволить зберегти залишки пасти надовго і завжди мати її під рукою у зручних порціях.
Використовуючи простий і ефективний метод заморожування, можна підготувати ідеальні порції томатної пасти, щоб легко додавати її в будь-яку страву. Заморожена паста залишиться свіжою та збереже всі свої корисні властивості, аромат та насичений смак.
Що робити:
- За допомогою столової ложки відокремте порцію томатної пасти та покладіть її на аркуш паперу для випічки.
- Після цього накрийте її ще одним аркушем паперу для випічки.
- Легко притисніть порцію пасти склянкою, щоб вона стала пласкою та її було зручно зберігати. Пласкі порції швидше заморожуються та займають менше місця.
- Продовжуйте викладати ложки пасти, накривати та притискати, створюючи невеликі порційні "таблетки" томатної пасти, які не злипнуться.
- Потім акуратно складіть усі порційні пласти в пакет на блискавці та покладіть у морозильну камеру.
Заморожені порції займають мінімум місця в морозилці, а використовувати їх можна в будь-який момент, не розморожуючи все пакування. Просто дістаньте одну "таблетку" пасти та додайте її у страву — процес приготування стане швидшим, а ви зможете точно контролювати кількість пасти, яку використовуєте.
Щоб томатна паста залишалася максимально свіжою, переконайтеся, що пакет добре закритий і не пропускає повітря. Якщо дозволяє місце в морозильній камері, можна додатково обгорнути порції харчовою плівкою перед тим, як класти у пакет. Це зменшить ризик обвітрювання.
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