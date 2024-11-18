Кухонний лайфгак: як відмити скло мікрохвильовки

Прибирання кухні завжди здається складним завданням, особливо коли справа стосується брудного скла мікрохвильовки чи духовки. Жирні плями та накип не тільки псують вигляд, але й заважають безпечному використанню техніки.
На щастя, у мережі часто з’являються нові хитрощі для домашнього прибирання. На сторінці sizovasofiaa показали, як створити екологічний та бюджетний засіб для чищення скла мікрохвильовки.
Переваги саморобного засобу
- Засіб не містить агресивних хімікатів, які можуть пошкодити поверхню чи залишити токсичні випари.
- Поєднання оцту, лимонного соку та теплої води допомагає легко впоратися навіть із сильними забрудненнями.
- Засіб підходить для очищення не тільки скла мікрохвильовки, але й духовки, склокерамічних поверхонь та іншої кухонної техніки.
Що необхідно:
- Тепла вода ½ склянки
- Оцет ⅓ склянки
- Лимонний сік 1 ст. л
Що робити:
- У пульверизатор влийте теплу воду.
- Додайте оцет.
- Налийте лимонний сік.
- Добре перемішайте вміст пляшки, закривши її кришкою.
Застосовування:
- Розпиліть засіб на скляну поверхню мікрохвильовки чи духовки.
- Якщо забруднення незначні, просто протріть поверхню чистою м’якою ганчіркою.
- У разі сильних забруднень нанесіть засіб і залиште його на кілька хвилин. Потім очистіть скло губкою чи серветкою.
Поради:
- Після очищення поверхонь протріть їх сухою тканиною до блиску.
- Засіб можна використовувати як профілактичний, щоб не допустити накопичення бруду.
- Якщо плями дуже застарілі, спробуйте повторити процедуру двічі.
Цей простий та дієвий лайфгак допоможе вам не лише підтримувати чистоту на кухні, але й зробить процес прибирання приємнішим.
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