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Кухонний лайфгак: як відмити скло мікрохвильовки

Кухонний лайфгак: як відмити скло мікрохвильовки

як відмити скло мікрохвильовки / Фото: Credits

Прибирання кухні завжди здається складним завданням, особливо коли справа стосується брудного скла мікрохвильовки чи духовки. Жирні плями та накип не тільки псують вигляд, але й заважають безпечному використанню техніки. 

На щастя, у мережі часто з’являються нові хитрощі для домашнього прибирання. На сторінці sizovasofiaa показали, як створити екологічний та бюджетний засіб для чищення скла мікрохвильовки.

Переваги саморобного засобу

  • Засіб не містить агресивних хімікатів, які можуть пошкодити поверхню чи залишити токсичні випари.
  • Поєднання оцту, лимонного соку та теплої води допомагає легко впоратися навіть із сильними забрудненнями.
  • Засіб підходить для очищення не тільки скла мікрохвильовки, але й духовки, склокерамічних поверхонь та іншої кухонної техніки.

Що необхідно:

  • Тепла вода ½ склянки
  • Оцет ⅓ склянки 
  • Лимонний сік 1 ст. л

Що робити:

  1. У пульверизатор влийте теплу воду.
  2. Додайте оцет.
  3. Налийте лимонний сік.
  4. Добре перемішайте вміст пляшки, закривши її кришкою.

Застосовування:

  1. Розпиліть засіб на скляну поверхню мікрохвильовки чи духовки.
  2. Якщо забруднення незначні, просто протріть поверхню чистою м’якою ганчіркою.
  3. У разі сильних забруднень нанесіть засіб і залиште його на кілька хвилин. Потім очистіть скло губкою чи серветкою.

Поради:

  • Після очищення поверхонь протріть їх сухою тканиною до блиску.
  • Засіб можна використовувати як профілактичний, щоб не допустити накопичення бруду.
  • Якщо плями дуже застарілі, спробуйте повторити процедуру двічі.

Цей простий та дієвий лайфгак допоможе вам не лише підтримувати чистоту на кухні, але й зробить процес прибирання приємнішим. 

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