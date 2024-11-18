Кухонний лайфгак: як відмити скло мікрохвильовки

Прибирання кухні завжди здається складним завданням, особливо коли справа стосується брудного скла мікрохвильовки чи духовки. Жирні плями та накип не тільки псують вигляд, але й заважають безпечному використанню техніки.

На щастя, у мережі часто з’являються нові хитрощі для домашнього прибирання. На сторінці sizovasofiaa показали, як створити екологічний та бюджетний засіб для чищення скла мікрохвильовки.

Переваги саморобного засобу

Засіб не містить агресивних хімікатів, які можуть пошкодити поверхню чи залишити токсичні випари.

Поєднання оцту, лимонного соку та теплої води допомагає легко впоратися навіть із сильними забрудненнями.

Засіб підходить для очищення не тільки скла мікрохвильовки, але й духовки, склокерамічних поверхонь та іншої кухонної техніки.

Що необхідно:

Тепла вода ½ склянки

Оцет ⅓ склянки

Лимонний сік 1 ст. л

Що робити:

У пульверизатор влийте теплу воду. Додайте оцет. Налийте лимонний сік. Добре перемішайте вміст пляшки, закривши її кришкою.

Застосовування:

Розпиліть засіб на скляну поверхню мікрохвильовки чи духовки. Якщо забруднення незначні, просто протріть поверхню чистою м’якою ганчіркою. У разі сильних забруднень нанесіть засіб і залиште його на кілька хвилин. Потім очистіть скло губкою чи серветкою.

Поради:

Після очищення поверхонь протріть їх сухою тканиною до блиску.

Засіб можна використовувати як профілактичний, щоб не допустити накопичення бруду.

Якщо плями дуже застарілі, спробуйте повторити процедуру двічі.

Цей простий та дієвий лайфгак допоможе вам не лише підтримувати чистоту на кухні, але й зробить процес прибирання приємнішим.

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