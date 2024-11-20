Кухонний лайфгак: як за 20 хвилин розморозити фарш

Чи бувало так, що ви збиралися приготувати вечерю, але раптом згадували, що головний інгредієнт — м’ясний фарш — досі лежить у морозилці, ця ситуація знайома багатьом, але тепер ви знатимете простий та ефективний спосіб розв'язання цієї проблеми.

На сторінці pomyslowe.panie.domu поділилися чудовим лайфгаком, який допоможе вам швидко розморозити фарш усього за 20 хвилин, за допомогою простої хитрості із металевим посудом.

Секрет простий: використовуйте дві металеві каструлі. Покладіть заморожений фарш на денце однієї каструлі, а зверху накрийте його другою. Тепло з навколишнього середовища почне проникати через метал у заморожений продукт, поступово прискорюючи процес розморожування.

Як прискорити процес

Якщо у вас зовсім обмаль часу, цей лайфгак можна зробити ще ефективнішим. Наповніть верхню каструлю теплою водою — це додаткове джерело тепла значно прискорить розморожування. Важливо, щоб вода була саме теплою, а не гарячою, щоб уникнути нерівномірного розморожування чи випадкового початку термічної обробки фаршу.

У порівнянні з керамічними чи скляними тарілками, метал значно ефективніше передає тепло до замороженого продукту. Верхня каструля забезпечує додатковий контакт і тиск, що також сприяє швидшому відтаванню м’яса.

Поради:

Використовуйте каструлі з рівним дном, щоб забезпечити максимальний контакт із фаршем.

Розморожений продукт потрібно одразу використовувати або покласти в холодильник, щоб уникнути розмноження бактерій.

Якщо фарш заморожений дуже товстим шаром, спробуйте розділити його на кілька частин ще перед розморожуванням.

Наступного разу, коли вам потрібно буде швидко приготувати фарш, не хвилюйтеся через заморожений стан продукту. Використовуйте цей простий, але геніальний трюк із металевими каструлями та ваші кулінарні плани залишаться незмінними.

Нещодавно ми писали про те, як порційно заморозити томатну пасту.

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