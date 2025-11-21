Кухонні тренди 2026 року: що буде у моді / © Associated Press

Якщо останнє десятиліття диктувало моду на стерильно-білі поверхні та непомітний дизайн, то новий рік приносить сміливіші рішення: виразні фактури, складні кольори, приховані простори та технології, які змінюють наш щоденний ритуал приготування їжі. Видання Martha Stewart зібрало прогноз від провідних інтер’єрних дизайнерів про те, що очікувати у новому році.

Розділений простір

Популярність відкритих кухонь поступово змінюється на користь зонованого простору. Власники будинків прагнуть мати окремі зони для приготування їжі, зберігання та щоденного використання, щоб приховати побутовий безлад і великі кухонні прилади.

Ми вступаємо в еру «шаруватих» кухонь, де продуктивність відбувається за лаштунками, а результат на передньому плані. Складські кімнати, кухні для підготовки страв та приховані зони для техніки стають стандартом.

Більше кольору

Хоча нейтральні відтінки не зникнуть зовсім, у 2026 році акцент зміщується на теплі та насичені кольори. Персиковий, теракотовий, глибокий зелений, охра та «брудний» синій, саме вони створюють атмосферу затишку та емоційної глибини.

Ці кольори чудово поєднуються з нейтральними та збалансовують простір. Такі відтінки роблять кухню персоналізованою та одразу задають стиль усьому дому.

Натуральний камінь

Камінь на стільницях і фартухах — не новинка, але у 2026 році він отримує унікальні форми та виразну текстуру. Візерунки та природні «рухи» каменю роблять простір живим і цікавим.

Все більше людей обирають матеріали, які розповідають історію, а не просто функціональні. Нові профілі країв стільниць і незвичні форми фартухів додають кухні характер і стиль.

Технології

Індукційні плити стають стандартом сучасної кухні. Вони економні, екологічні та легкі у догляді. Навіть прихильники газових плит оцінюють їх за зручність та сучасний вигляд.

Люди люблять індукційні технології за їхній безшовний вигляд і легкість у прибиранні. І що найприємніше, індукція може імітувати класичну плиту з ручками та крановими елементами, тож компромісів не буде.

Фурнітура як декоративний акцент

Ручки, петлі та аксесуари для кухні перестають бути просто функціональними. У 2026 році вони перетворюються на маленькі дизайнерські деталі, які підкреслюють стиль простору.

Фурнітура більше нагадує меблеву, з цікавими формами та обробленням. Латунь, нікель та інші метали стають своєрідним ювелірним доповненням кухні, додають простору шарму та завершеності.

2026 рік — це про функціональність, естетику та комфорт. Зоновані простори, насичені кольори, природні матеріали, технологічна індукція та елегантна фурнітура, всі ці елементи створюють кухню, де хочеться готувати, зустрічати гостей та насолоджуватися кожним моментом.

Тож час оновити свій кулінарний простір, додати кольору і текстур, і зробити кухню серцем дому, яке надихає.