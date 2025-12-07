Кухонний апокаліпсис: який посуд краще негайно викинути / © Associated Press

Ми проводимо години на кухні, готуємо сніданки, обіди та вечері, тож часто не замислюємося, що саме стоїть у нас під руками. Але ваша улюблена каструля чи сковорідка може приховувати небезпеку: подряпини, деформації чи старі покриття здатні зашкодити і здоров’ю, і страві. Час зробити аудит кухні та дізнатися, який посуд варто негайно замінити, а який — залишити для щоденного користування. Може здатися, що трохи подряпана чи стара сковорідка ще прослужить, але видання Martha Stewart розповіло та запевнило, що краще не ризикувати.

Подряпаний посуд

Подряпини на посуді — не просто косметичний недолік. Подряпана антипригарна поверхня може виділяти речовини, безпечність яких досі вивчається. Крім того, ці подряпини стають ідеальним притулком для бактерій. Старі сковорідки з антипригарним покриттям або з алюмінію становлять серйозну загрозу — покриття може кришитися в їжу, а бактерії зберігаються в подряпинах.

Викривлений посуд

Викривлені каструлі та сковорідки — це не тільки проблема приготування. Вони можуть хитатися, перекидатися та спричиняти опіки чи травми від падіння.

Також нерівна поверхня погано контактує з плитою, що може призвести до нерівномірного приготування їжі та ризику харчових отруєнь. Для газових плит це ще й потенційна пожежна небезпека.

Дублікатний посуд

Якщо ви маєте дві однакові сковорідки, одна стара, краще позбутися її. Дублікат посуду часто просто займає місце, а не використовується. Старі сковорідки можуть подряпатися, деформуватися та втратити свої властивості.

Посуд від бабусі та вінтажні знахідки

Старі подарунки чи придбані на барахолках сковорідки теж можуть бути небезпечними. Навіть якщо вони не мають видимих дефектів, старі антипригарні покриття та кераміка можуть містити свинець або шкідливі речовини.

Коли обираєте новий кухонний інвентар, думайте про якість і безпеку. Віддавайте перевагу керамічним або нержавіючим каструлям із рівномірним розподілом тепла та поверхнею, яка витримує кислі продукти. Хороший посуд послугує роками, його легко чистити і це допомагає уникати накопичення бактерій.

Не варто економити на здоров’ї та безпеці, купівля якісного кухонного інвентарю завжди виправдана.