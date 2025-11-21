Кухонний хитрик, який змінює правила гри: як додати олію та спеції в тісто та не забруднити ложку

Тісто / © Credits

Потім ложки треба мити, витирати, а інколи — навіть шукати, бо одна вже в тісті, друга — в раковині, а третя невідомо де. Але є один несподівано елегантний лайфгак, який підкорив соцмережі та про який розповіли на сторінці tsira_tsira. Він належить до тих рішень, які змушують запитати себе, чому ви не здогадалися про це раніше. І він справді працює — просто, чисто та геніально.

Відбиток у борошні

Пересипте борошно до великої миски чи будь-якої ємності, у якій будете замішувати тісто. Візьміть суху ложку, чайну чи столову, залежно від рецепта, та зробіть у борошні заглиблення. Кількість ямок відповідає кількості інгредієнтів, які потрібно додати, наприклад, одна для олії, одна для солі, одна для спецій та одна для цукру. Залийте чи засипте все необхідне одразу до цих «формочок». Перемішайте та замісіть тісто.

Для яких рецептів підійде цей метод

тісто для хліба та булочок

тісто для вареників

пісочне тісто

тісто для млинців та оладок

тісто для домашньої пасти

тісто для локшини

тісто для пісних страв

Фактично для будь-якої страви, де рідкі та сипкі компоненти додаються у борошно.

У світі, де на кухні з’являється дедалі більше ґаджетів і складних технік, такі прості лайфгаки нагадують нам, що інколи найгеніальніші рішення народжуються з базових речей, які ми маємо під рукою.

Це один з тих способів, які ви спробуєте одного разу та більше ніколи не повернетеся до старих звичок.