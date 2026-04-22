Куркума / © Credits

Реклама

Садівники часто шукають ефективні та безпечні способи догляду за рослинами, від дорогих засобів до органічних альтернатив. Однак іноді рішення виявляється набагато простішим і ближчим, ніж здається, про це розповіло видання Martha Stewart.

Куркума відома своїми властивостями у кулінарії та медицині, але виявляється, вона може бути корисною й у саду. Завдяки активній сполуці куркуміну вона має природні антибактеріальні та протигрибкові властивості, які роблять її універсальним інструментом для догляду за рослинами.

Захист від шкідників

Куркума може діяти як природний репелент проти садових шкідників, зокрема попелиці та мурах. Її запах і смак відлякують комах, допомагають запобігти зараженню рослин. Один зі способів використання — спрей:

Реклама

1–2 ч. л куркуми

1 л теплої води

кілька крапель мила (за бажанням, для кращого прилипання).

Суміш розпорошують на листя, особливо знизу, де часто ховаються шкідники. Найкраще робити це у вечірній час, щоб не нашкодити корисним комахам, як-от бджолам.

Важливо: куркума працює краще як профілактика, ніж як засіб боротьби з уже сильним зараженням.

Захист від грибкових хвороб

Грибкові захворювання — ще одна часта проблема саду: борошниста роса, плямистість листя, іржа чи фітофтороз. Куркума може допомогти запобігти їхній появі чи зменшити прояви на ранніх етапах. Розчин для оброблення:

2 ст. л куркуми

1 л води.

Суміш настоюють 30 хв, проціджують і обприскують рослини кожні 7–10 днів. Після сильного дощу оброблення потрібно повторити, оскільки вода змиває активні речовини.

Реклама

Профілактика «загибелі розсади»

Молоді паростки особливо вразливі до грибків і плісняви, які можуть викликати так зване загнивання розсади. Це трапляється у вологому та прохолодному ґрунті. Куркуму можна додати безпосередньо у ґрунт:

1 ст. л на 3,8 л ґрунтової суміші.

Але важливо не переборщити, адже надлишок може порушити природний баланс мікроорганізмів у ґрунті.

Підтримка росту рослин

У поєднанні з іншими простими інгредієнтами куркума може стимулювати розвиток рослин і зміцнювати кореневу систему. Один із варіантів — молочний розчин:

1 склянка молока

1 ст. л куркуми

1 ч. л мила

1 л теплої води.

Його можна використовувати для обприскування чи поливу під корінь кожні 10–14 днів. Розчин особливо добре підходить для таких овочевих культур, як помідори, огірки чи кабачки.

Реклама

Для ґрунтового поливання суміш розводять і вносять у вологий ґрунт біля коренів.

Застереження

Попри користь, куркума не є універсальним «чарівним засобом». Її надмірне використання може вплинути на мікробіологічний баланс ґрунту. Також вона не замінює повноцінні методи боротьби зі шкідниками чи хворобами.

Куркума — приклад того, як прості речі з кухні можуть знайти нове життя у саду. Вона не замінює професійний догляд, але може стати м’яким, природним доповненням до нього, допомогти відлякувати шкідників, стримувати грибкові інфекції та підтримувати здоров’я рослин.