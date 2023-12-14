Квіти для темної кімнати: 4 рослини, які добре ростуть без яскравого світла

Є рослини, що не потребують особливого догляду і легко ростуть у приміщенні практично без світла. Саме ці квіти варто вирощувати в кімнатах, куди не потрапляє яскраве сонце.

Рослини, які добре ростуть у темних кімнатах, є розумним вибором у зимові місяці, коли світла недостатньо.

Оскільки погодні умови все більше стають непридатними для кімнатних рослин, любителі квітів можуть позбавити себе багатьох клопотів, обравши види, які добре почуваються за умов низького освітлення.

Про те, на які квіти варто звернути увагу, розповідає Еxpress.co.uk.

Буде рослина квітувати за освітлення чи без нього, залежить головним чином від її природного середовища існування. Деякі види походять з глибоких джунглів, де сонячного світла мало. Ці чотири яскраві кімнатні рослини, ймовірно, добре почуватимуться в умовах, позбавлених сонячного світла.

Сансевієрія "Чорний корал"

Квіти для темної кімнати / Фото: Credits

Сансевієрія "Чорний корал" поціновується всіма шанувальниками рослин, оскільки легко адаптується до різних умов освітлення. Вона набула великої популярності як кімнатна рослина завдяки невибагливості в догляді. Однак будьте обережні і не поливайте її занадто часто, якщо хочете, щоб вона добре росла. Неповної склянки води кожні 12 днів буде достатньо.

Папороть "Кроляча лапка"

Квіти для темної кімнати / Фото: Credits

Ця папороть — ще один претендент на лідерство серед рослин, що не потребують особливого догляду, оскільки непряме освітлення зазвичай змушує її квітувати.

Маранта

Квіти для темної кімнати / Фото: Credits

Марата — рослина, не пристосована до інтенсивного і прямого сонячного світла, яка найкраще почувається за поливання кожні один-два тижні. Просихання ґрунту між поливаням необхідне для запобігання кореневій гнилі та іншим грибковим проблемам, які викликають пожовтіння листя.

Салонна пальма

Квіти для темної кімнати / Фото: Credits

Як й інші рослини, згадані в переліку вище, салонні пальми набули великої популярності завдяки тому, що вони прості в догляді і потребують мінімального піклування.

Важливо зазначити, що хоча вищеназвані рослини краще за інших ростуть в умовах нестачі світла, навіть тіньовитривалі рослини його трохи потребують.

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