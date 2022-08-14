Квіти в горщиках: стильні ідеї і прості поради для ідеального саду

Щоб створити розкішний сад, не обов'язково мати величезну територію. Іноді найкращим рішенням можуть стати звичайні горщики з найпростішими квітами.

Прикраса будь-якого двору — це квіти, але якщо місця мало або не хочеться возитися з рокаріями, то ідеальним рішенням стане контейнерне озеленення. Прикрасити таким чином ділянку не складно, а вигляд подібний дизайн має завжди стильний і креативний. Більш того, так звільняється місце у дворі, і ще можна знайти застосування старим кашпо або використати замість них абсолютно різні ємності.

У чому переваги такого озеленення

1. Ви можете озеленити своє подвір'я, сад або терасу ранньою весною, купивши спеціальні рослини, вирощені в теплицях і висадити у горщики, прикрасивши, таким чином, сад.

2. Контейнерне озеленення також підходить, якщо ви хочете висадити рослину, яка не властива для наших широт. Таким чином, у горщику можна створити ідеальні умови для подібної рослини, наприклад, використовувати особливий субстрат.

3. Квіти в горщиках також вирішують багато проблем, наприклад, якщо на території не можна висаджувати рослини чи для них немає місця. А горщики завжди можна підвісити, а також поставити на підставки, розмістити в альтанках, на мощених кладках, сходинках або на вікнах, додавши, таким чином, яскраві квіткові нотки.

4. Горщики — це чудовий простір для креативу. Вазони, кашпо і різні підлогові садові вази можна змінювати кілька разів за сезон, переставляти, робити композиції, фарбувати їх і навіть замінювати на кухонне начиння, яке має дуже оригінальний вигляд.

5. Влітку і навесні деякі види рослин можна виставляти в горщиках на вулицю, а на зиму забирати до будинку. Так рослини не замерзнуть, і будуть тішити вас цілий рік.

6. Доглядати за квітами в горщиках набагато простіше.

Які горщики вибрати

Тут все залежить від вашої фантазії, фінансів і, звичайно ж, від розміру території, де ви хочете їх розмістити. Але радимо звернути увагу передусім на горщики з натуральних матеріалів і з товстими боками. Такі ємності будуть дихати, зберігати тепло і дозволяти випаровуватися зайвій волозі.

Але також не варто нехтувати і простішими та дешевими матеріалами, наприклад, пластиковими горщиками, дерев'яними або зробленими із підручних матеріалів.

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Які квіти вибрати

Якщо ви хочете, щоб ваш сад був яскравим і барвистим найкраще використовувати однорічні рослини. Зазвичай вони мають буйне цвітіння і красиве забарвлення. Це можуть бути: петунія, сурфінія, бегонія, алісум, лобелія, чорнобривці, бальзамінові, фуксія, братки.

Але якщо не хочеться щорічно витрачатися на озеленення, можна висадити у горщики і багаторічні квіти, наприклад, декоративні троянди, низькорослі хризантеми, бегонії, гортензії, віоли, гейхери або ехінацею пурпурову.

Дуже стильний мають вигляд у горщиках і зелені ароматні трави. Вони невибагливі, не потребують особливого догляду, а їхня коренева система чудово почувається в обмеженому просторі. Більш того, після закінчення теплого сезону зелені трави можна занести до будинку і поставити у себе на кухні.

Рекомендуємо використовувати такі види трав: турхун, базилік, естрагон, розмарин, м'ята, лаванда.

Ще один різновид рослин для горщиків — злакові. Посадіть у великі вазу звичайну пшеницю або міскантус і ваш двір заграє новими барвами.

Які техніки декорування використовувати

Прикрашаючи свій двір, терасу або балкон за допомогою контейнерного озеленення, дозволяється будь-який креатив. Наприклад, можна розмістити рослини на одній підставці, біля лавки, басейну або на сходах.

Фото: Credits

Також не забувайте використовувати підвісні горщики, кошики і вази.

Фото: Credits

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Незвичний вигляд мають і горщики, які зроблені своїми руками, наприклад, перероблений під кашпо посуд або пофарбовані бляшані банки. Але пам'ятайте, що подібні речі потрібно готувати і робити отвори для зливу зайвої води, інакше ваші рослини загинуть.

Під час декорування рекомендуємо використовувати рослини і горщики різних видів і розмірів. Адже якщо все буде однакове, то ваш двір матиме вигляд квіткового магазину.

Фото: Credits

Фото: Credits

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