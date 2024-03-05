Квітка року-2024: як доглядати за півоніями

Квітка-2024 — давній лідер саду. Ось чому цього року ви побачите півонії всюди і чому вам слід посадити їх у своєму саду.

Титул "Квітка року" 2024 дістається півонії, яку також називають "Король квітів", повідомляє Gardening know how. Ця казкова квітка довгий час була фаворитом саду, люди любили її протягом тисячоліть, півонії мають розкішний вигляд, стійкий незабутній аромат і не вимагають кропіткого догляду.

У півоній великі соковиті квіти, які з'являються пізньої весни і приголомшливо пахнуть. Вони мають красивий вигляд у букетах та композиціях. Не дивно, що садівники по всьому світу зачаровані цими чудовими весняними квітами.

У людей давня любов до півонії. Ми вирощуємо їх протягом тисячоліть, хоча спочатку вони використовувалися з медичною метою. Китайці використовували коріння півонії майже 2000 років тому для лікування застою крові і навіть використовували півонію садовиу (Paeonia Lactiflora), найпопулярніший вид, який ми вирощуємо досі, для лікування інших захворювань.

Стародавні греки та римляни також використовували півонії для лікування різних захворювань. Півонія набула популярності як декоративна рослина в Європі та Північній Америці у 1800-х роках, і відтоді є класичним елементом квіткового саду.

Що символізують півонії

Традиційно півонія символізує процвітання, багатство та честь. У Китаї аристократія і навіть імператор вирощували ці благородні квіти у своїх садах. Ці королівські асоціації можуть бути причиною того, що півонії, і зокрема деревоподібні півонії, відомі як "королі квітів".

Півонії також є символом щасливого шлюбу, і це гарна новина для багатьох наречених, які включають ці чудові квіти у свої весільні букети. Незважаючи на свої ніжні та повітряні пелюстки, півонії — витривалі зрізані квіти.

Навіщо садити півонію у своєму саду

Є багато причин, з яких садівникам слід включати півонії у свій ландшафт. Розкішні квіти півонії — перлини весняного саду, а їхній небесний аромат може принести нам багато радості під час прогулянок.

Півонії також є чудовою прикрасою саду. Більшість зрізаних квітів нам доводиться щороку висівати з однорічного насіння, але на щорічне вирощування півонії вам не доводиться витрачати багато часу. Ці супербагатолітники можуть жити до (а іноді й понад) 100 років.

як доглядати півонії

Як зрізати півонії для композицій

Зрізайте півонії для ваз безпосередньо перед тим, як пуп'янки розпустяться та. Найпростіший спосіб дізнатися, чи готовий півонія до збору, — трохи стиснути бутон. Якщо бутон меніться як зефір – квітка готова до зрізання.

Як вирощувати різні види півонії: деревовидні півонії

Півонії бувають деревоподібні та трав'янисті.

Деревовидні півонії досить невибагливі, але люблять добре дренований лужний ґрунт і багато сонця. Вони цвітуть наприкінці весни та вимагають обрізування двічі на рік. Вперше їх потрібно обрізати одразу після цвітіння, а другий – восени. Якщо ваша деревовидна півонія росте в хорошому місці, віона може зацвісти на другий рік після саджання. В іншому разі на цвітіння можна чекати і десять років.

Як доглядати півонії

Саджання та догляд за трав'янистими півоніями

З трав'янистими півоніями все трохи простіше. Садити бульби трав'янистих півоній найкраще восени на добре освітленій ділянці. Залишайте квітці багато місця, тому що вона сильно розростатиметься з часом. Вибір вдалого місця та щільність саджання дуже важлива, тому що півонії не люблять, коли їх пересаджують.

Викопайте невелику яму, удобріть її компостом і помістіть у неї бульбу. Не садіть півонії надто глибоко, 5 см над верхнім краєм буде цілком достатньо. Занадто глибоке саджання — одна з причин, через яку півонії не цвітуть.

Молоді півонії перші кілька років слід удобрювати напровесні або одразу після цвітіння. Старі не вимагають особливої турботи, просто додавайте їм компосту і не забувайте мульчувати. Якщо ваші півонії недостатньо пишно цвітуть, варто підгодувати їх добривами з низьким вмістом азоту або удобрити золою. Робити це потрібно раз на 3-5 років.

Як досягти великих квітів

Якщо ви хочете досягти великих розкішних кольорів, вам варто регулярно відщипувати дрібні бічні пуп'янки на кожній гілці. Тоді квітів буде менше, але вони будуть більшими. Але існує небезпека, що занадто важкі махрові квіти вимагатимуть додаткової підтримки, тому запасіться спеціальними пристроями для підтримки півонії.

як доглядати півонії

Хвороби півонії

Півонії досить стійкі до різних захворювань, але страждають від борошнистої роси. Щоб півонії не хворіли, не поливайте їх занадто часто і стежте за тим, щоб листя добре вентилювалося.

Півонії дуже люблять мурахи, яких приваблюють солодкий нектар квітів.



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