Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Квітковий слід: як зробити оригінальну картину на склі з відбитками ніжок немовляти

Квітковий слід: як зробити оригінальну картину на склі з відбитками ніжок немовляти

як зробити картину на склі з відбитками ніжок немовляти / Фото: www.credits

Вести альбом і щоденник немовляти – це батьківська класика, а можна зробити пам’ятну картину з відбитком ніжки на склі.

Таку картину робити достатньо легко і на неї ви не витратите багато часу, але вона буде зберігати надзвичайну пам’ять про цінний для вас момент життя.

Відео з картиною на своїй сторінці представила блогерка Ana Johnson, поділившись з підписниками чутливим моментом  спільної роботи зі своїм малям.

Вам знадобиться:

  • Скляна рамка для картин
  • Фарба
  • Квіти
  • Олівець 
  • Пінцет
  • Клей

Як зробити:

  • Покрийте фарбою бажаного кольору ніжку немовляти
  • Зробіть відбиток ніжки на склі
  • Обережно приклейте квіти зверху відбитка
  • Допомагайте собі пінцетом  приклеювати квіти та розташовувати їх в бажаних місцях. У вас має вийти квіткова композиція.
  • Олівцем підпишіть картину. Можна написану пам’ятну дату.
  • Закрийте картину склом і повісьте на стіну, чи поставте на поличку.

Такий спосіб створення картини ви можете взяти за основу для інших, не менш цікавих ідей, з відбитками долонь, наприклад, важливих і коханих людей.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація