Квітковий слід: як зробити оригінальну картину на склі з відбитками ніжок немовляти

Вести альбом і щоденник немовляти – це батьківська класика, а можна зробити пам’ятну картину з відбитком ніжки на склі.

Таку картину робити достатньо легко і на неї ви не витратите багато часу, але вона буде зберігати надзвичайну пам’ять про цінний для вас момент життя.

Відео з картиною на своїй сторінці представила блогерка Ana Johnson, поділившись з підписниками чутливим моментом спільної роботи зі своїм малям.

Вам знадобиться:

Скляна рамка для картин

Фарба

Квіти

Олівець

Пінцет

Клей

Як зробити:

Покрийте фарбою бажаного кольору ніжку немовляти

Зробіть відбиток ніжки на склі

Обережно приклейте квіти зверху відбитка

Допомагайте собі пінцетом приклеювати квіти та розташовувати їх в бажаних місцях. У вас має вийти квіткова композиція.

Олівцем підпишіть картину. Можна написану пам’ятну дату.

Закрийте картину склом і повісьте на стіну, чи поставте на поличку.

Такий спосіб створення картини ви можете взяти за основу для інших, не менш цікавих ідей, з відбитками долонь, наприклад, важливих і коханих людей.

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