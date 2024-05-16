Квітковий слід: як зробити оригінальну картину на склі з відбитками ніжок немовляти

Вести альбом і щоденник немовляти – це батьківська класика, а можна зробити пам’ятну картину з відбитком ніжки на склі.
Таку картину робити достатньо легко і на неї ви не витратите багато часу, але вона буде зберігати надзвичайну пам’ять про цінний для вас момент життя.
Відео з картиною на своїй сторінці представила блогерка Ana Johnson, поділившись з підписниками чутливим моментом спільної роботи зі своїм малям.
Вам знадобиться:
- Скляна рамка для картин
- Фарба
- Квіти
- Олівець
- Пінцет
- Клей
Як зробити:
- Покрийте фарбою бажаного кольору ніжку немовляти
- Зробіть відбиток ніжки на склі
- Обережно приклейте квіти зверху відбитка
- Допомагайте собі пінцетом приклеювати квіти та розташовувати їх в бажаних місцях. У вас має вийти квіткова композиція.
- Олівцем підпишіть картину. Можна написану пам’ятну дату.
- Закрийте картину склом і повісьте на стіну, чи поставте на поличку.
Такий спосіб створення картини ви можете взяти за основу для інших, не менш цікавих ідей, з відбитками долонь, наприклад, важливих і коханих людей.
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