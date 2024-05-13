Квітучий луг замість газону: чому цей садовий тренд такий популярний

Останнім часом у багатьох країнах активісти розпочали боротьбу за біорізноманіття. У рамках руху подвижники намагаються зберегти різноманітність трав та квітів, а також створити сприятливі умови для комах-запилювачів. У такий спосіб виникла не лише гарна ініціатива, а й цілий садовий тренд.

У травні садівники зазвичай починають регулярно приблизно раз на два тижні косити свої газони. Зв'язок між покосом та початком садового сезону глибоко вкоренився у психіці садівників. Але, як повідомляє Gardens Illustrated, благодійна екологи просить садівників Британії цього року відкласти свої газонокосарки, і в ідеалі замість трави посіяти польові квіти. Ініціатива щодо біорізноманіття захопила також і садівників США, де газони займають близько 2% землі та газонна трава, таким чином є по суті найбільшою зрошуваною землею, яку вирощують американці.

Йдеться про тенденцію замінювати свої зелені газони квітковими галявинами – тренд, який захоплює садівників усього світу та екологів.

Чому не варто заводити класичний газон

Квітучий луг замість газону / Фото: Credits

Газони стрижуть, згрібають, удобрюють, прополюють, обробляють хімічними речовинами та поливають, а це забирає час, гроші та інші ресурси. Газони приносять мало користі дикій природі і часто шкідливі. На газонах, укритих тільки травою, відсутні квіткові ресурси та місця гніздування бджіл, і їх часто обробляють пестицидами, які завдають шкоди бджолам та іншим безхребетним.

Причина, через яку варто двічі подумати про те, щоб завести класичний газон, який потрібно косити двічі на місяць, зводиться до очевидних фактів. Лугів із польовими квітами стає дедалі менше, відповідно комахи-запилювачі зазнають серйозних труднощів. Кількість запилювачів скорочується ще й тому, що у сільському господарстві активно використовуються інсектициди. Екоактивісти вважають, що сади людей можуть відіграти життєво важливу роль у зміні цієї тенденції.

Поради щодо стрижки для заохочення дикої природи

Але якщо ви не можете відмовитися від підстриженого газону, вам рекомендують стригти газон рідше весь сезон. Зрізання всього раз на місяць дозволить виростити максимальну кількість квітів на лужку. В ідеалі залишайте близько 3-5 сантиметрів довжини трави.

Залишіть ділянки із високою травою. На ділянках із нестриженою травою у вас дуже скоро з'являться квіти: маргаритка польова, волошка та інші важливі джерела нектару.

Необов'язково повністю припиняти стрижку. Деякі види, такі як маргаритка та трилисник пташиної лапки, пристосовані до зростання на більш коротких газонах. Зрізання квітів із цих рослин раз на місяць стимулює їхнє цвітіння.

Якщо ви менше коситимете, кількість пилку на вашому газоні може різко зрости. Зміна способу косіння може призвести до десятиразового збільшення кількості нектару, доступного бджолам та іншим запилювачам. Середній квадратний метр лужка дає його достатньо, щоб прогодувати майже чотирьох медоносних комах на день.

Якщо ви хочете підтримати корисну ініціативу і завести собі модний альпійський або марокканський газон, то дізнайтеся, які трави краще посіяти.

Які квіти та трави варто посіяти на своєму газоні

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Типові газонні бур'яни можуть бути не надто корисними для бджіл та інших кольорів. Наприклад, пилок кульбаби має низький вміст білка (погане харчування для бджіл), крім того, він пригнічує інші квіти. Тому вам варто подумати над тим, які квіти ви хочете вирощувати.

Ви можете купити вже готову суміш для «дикого» газону, а можете просто посіяти, наприклад конюшина біла — дуже медоносна рослина, — яка також має здатність зв'язувати атмосферний азот, таким чином удобрюючи ґрунт. Інші низькорослі квіткові рослини, такі як чебрець повзучий, мак і резеда також залучатимуть бджіл у ваш сад.

Остерігайтесь хорошого ґрунту

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Перше, що потрібно зрозуміти, стверджують фахівці, це те, що добрий ґрунт – ваш ворог. Якщо ви намагалися покращити якість ґрунту для газової трави, засипаючи її любовно приготованим компостом і змішаними гною всіх доступних тварин, дикий лужок у вас точно не виросте. З польовими квітами справа йде навпаки, оскільки вони ростуть в жахливому ґрунті, що в ідеалі складається з рівних частин старого сміття і пилу. Це тому, що трава за найменшого заохочення швидко візьме гору і задушить всі ці ніжні польові квіти.

Як створити квітковий луг у маленькому саду

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Чим менше площа, тим легше досягти своєї мети. Підготуйте землю, перекопавши ґрунт, видаливши всю наявну рослинність, каміння чи коріння.

Посадіть кілька весняних цибулин, щоб навесні у вас на місці газону теж щось розцвіло.

Посійте вибрану суміш квітів і поливайте, але не надто рясно. Занадто багато води призведе до домінування трави.

Не стрижіть газон наприкінці літа, коли рослини будуть скидати насіння. Перед зимою підстрижіть його на 3-5 см за допомогою кущоріза.

Зберіть весь зрізаний матеріал, а також опале з дерев листя, щоб воно не збагачувало ґрунт.

Забезпечте комахам постійне місце існування, спочатку зрізавши половину вашого газону і даючи йому час відрости, перш ніж зрізати іншу половину.

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