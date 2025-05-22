Квіти, які приносять щастя: 10 чарівних рослин для вашого саду / © lady.tsn.ua

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Згідно з традиціями з різних культур і порадами видання Martha Stewart

існує десяток рослин, які вважаються «щасливими». Їх легко знайти у садових центрах, вони невибагливі у догляді, а ще — надзвичайно чарівні, їх варто посадити у себе на ділянці.

Чорнобривці — вартові вашого щастя

Що символізують: захист, багатство, сонячна енергія

Умови: сонце, добре дренований ґрунт

Чорнобривці не тільки захищають інші рослини від шкідників, а й згідно з народними повір’ями, відганяють злих духів. Їхній золотий відтінок часто асоціюють із «горщиком золота» на кінці веселки. Квітка має довгий період цвітіння — від весни до перших морозів.

Плетиста троянда «Сесіль Бруннер» — романтика та ніжність

Що символізує: любов, ніжність, гармонія

Умови: сонце, шпалери чи опора

Ця троянда — втілення елегантності. Її ніжно-рожеві квіти мають тонкий аромат і ідеально підходять для створення романтичного куточка. Вважається, що така троянда приносить щастя у любові та зміцнює родинні стосунки.

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Хризантеми — довголіття та достаток

Що символізують : удача, довге життя, процвітання

Умови: сонце, вологий ґрунт

У китайській культурі хризантема — це знак пошани до старших і символ вічної молодості. Вважається, що золотисті сорти приваблюють фінансовий добробут.

Півонії — жіноче щастя та багатство

Що символізують: успіх, любов, гармонія у домі

Умови: сонце, гарний дренаж

Ці розкішні квіти часто зустрічаються у весільних композиціях. У Фен-Шуй півонія вважається квіткою жіночого щастя. Найпопулярніший сорт — Sarah Bernhardt — вражає об’ємними квітами та чудовим ароматом.

Азалії — краса та вдача в усіх справах

Що символізують: достаток, жіночність, витонченість

Умови: напівтінь, слабокислий ґрунт

Посаджені групами, азалії утворюють живописні композиції. Сорт 'Осіння гвоздика' цвіте тричі на рік і навіть узимку тішить пурпуровим листям.

Амариліс — сила, успіх, самореалізація

Що символізує: перемога, рішучість, цілеспрямованість

Умови: сонце чи напівтінь, добре дренований ґрунт

У Вікторіанську епоху амариліс символізував внутрішню силу. Його квіти вражають насиченим кольором та ідеально підходять як подарунок на честь досягнень.

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Гарденія — ароматне щастя

Що символізує: чистота, спокій, щастя

Умови: напівтінь, слабокислий ґрунт

Ще одна «аристократка» саду — гарденія — не лише приносить удачу, а й наповнює повітря неймовірним ароматом. Посадіть їх біля зони відпочинку, щоб кожен вечір був особливим.

Нарциси — оберіг на весь рік

Що символізують: весняна радість, початок, нові можливості

Умови: сонце, добре дренований ґрунт

Кажуть, хто першим побачить квітучий нарцис навесні — тому щаститиме весь рік. Ці квіти буквально «розбуджують» сад після зими.

Жовті троянди — дружба та сонячна енергія

Що символізують : радість, вдячність, підтримка

Умови: сонце, добре дренований ґрунт

Сорт Gilded Sun має яскраво-жовті квіти, які цвітуть усе літо. Жовта троянда — це квітка для тих, хто хоче наповнити свій простір теплом і світлом.

Іпомея — спокій та надія

Що символізує: спокій, новий початок, мир

Умови: сонце, легкий ґрунт

Іпомея — ліана, яка створює казкову атмосферу завдяки блакитним квітам, які розкриваються вранці. Її присутність у саду наче запрошує нові можливості у ваше життя.

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Сад — це більше, ніж просто зелений простір. Це відображення вашої душі, енергії та настрою. Додайте у нього рослини, які символізують удачу та нехай кожна квітка стане вашим маленьким оберегом. І не забувайте — головне, щоб кожна рослина дарувала вам радість, бо щастя починається з внутрішньої гармонії.