Квіти, які варто посадити цієї осені для гарного саду наступної весни: 7 найкращих варіантів

Ірис

Якщо ви хочете, щоб ваш сад був предметом заздрості всіх ваших сусідів наступної весни, вам потрібно почати зараз. Осінь — ідеальний час для інвестування у ваш простір.

Однак не всі рослини виграють від садіння в цей час. Натомість є сім прекрасних квітучих рослин, які ви можете посадити в ґрунт зараз і чекати на появу прекрасних квітів наступного року. Еxpress.co.uk рекомендує посадити ці квіти зараз для весняного забарвлення.

Котяча м’ята

Котяча м'ята

Ця рослина з тривалим цвітінням, витривала та невибаглива в догляді, популярна серед садівників. Котяча м’ята має світло-зелене листя та цвіте гронами крихітних фіолетових квітів. Вона любить рости на повному сонці з добре дренованим ґрунтом.

Лілійник

Лілійник

Цей гарний багаторічник витривалий і чудово цвіте. Він любить сонце або півтінь.

Кореопсис

Кореопсис

Завдяки своїм чарівним, яскраво забарвленим квітам, кореопсис є популярним вибором. Він любить повне сонце та добре дренований ґрунт і потребує дуже мало догляду. Він не потребує зрізання відмерлих голівок, а після приживлення може вижити, потребуючи меншого поливу.

Вероніка

Вероніка

Ці квіти є яскравим доповненням до будь-якого саду завдяки своїм насиченим фіолетовим квітам та формі пензлика. Хоча для більшої кількості цвітіння потрібно зрізати відмерлі головки, після приживлення вероніка може цвісти, потребуючи щотижневого поливу.

Ірис

Ірис

Ці популярні фіолетові та жовті квіти люблять садити або пересаджувати восени, готуючи їх до весни. Під час садіння ірисів завжди залишайте верхівку цибулини відкритою та переконайтеся, що вони частково або повністю освітлені сонцем.

Ехінацея

Ехінацея

Міцні та красиві ехінацеї привносять приголомшливий сплеск кольору в будь-який сад. Вони бувають різних сортів, що ідеально підходить для вибору кольорів, які ви хочете виділити.

Ехінацея потребує повного сонця, а після цвітіння приваблює запилювачів до вашого саду.

Шавлія

Шавлія

Шавлія цвіте рано навесні, приносячи перший сплеск кольору у ваш сад. Якщо посадити рослину на повному сонці з добре дренованим ґрунтом, вона чудово цвістиме. Якщо її обрізати після цвітіння, вона знову зацвіте пізніше влітку, щоб знову потішити своєю яскравістю кольорів.