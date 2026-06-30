Квіти, яким не страшна спека: 8 рослин, які цвітуть навіть у найгарячіші літні дні

Космея / © Associated Press

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Не всі квіти однаково переносять літню спеку. Якщо весняні рослини найбільше люблять прохолодні дні, то деякі літні культури ніби створені для сонця, високих температур і навіть посухи. Саме вони стають справжньою окрасою саду у період, коли інші рослини вже втрачають свою привабливість. Видання Martha Stewart розповіло про квіти, які не бояться екстремальної спеки, рясно цвітуть навіть у найгарячіші дні та не потребують надто складного догляду.

Цинія

Цинія / © Associated Press

Цинії заслужено вважаються одними з найкращих літніх квітів. Чим спекотніше стає надворі, тим активніше вони формують нові бутони. Різноманіття відтінків і сортів дозволяє створити яскраві композиції практично для будь-якого саду.

Для тривалого цвітіння рослинам потрібен регулярний полив і своєчасне видалення відцвілих суцвіть. Це стимулює появу нових квітів і допомагає отримати довші стебла для зрізу. Вирощувати цинії найкраще на сонячних ділянках із добре дренованим ґрунтом.

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Мексиканський соняшник (Титонія)

Мексиканський соняшник / © Associated Press

Яскраві помаранчеві, жовті та червоні суцвіття мексиканського соняшника миттєво додають саду літнього настрою. Ця рослина походить із Центральної Америки, тому природно пристосована до високих температур.

Окрім декоративності, вона активно приваблює бджіл, метеликів та інших запилювачів. Молоді рослини потребують поливу за відсутності дощів, але після укорінення добре переносять посуху. Для повторного цвітіння варто періодично видаляти відцвілі квіти. Найкраще росте на сонячних місцях без надто родючого ґрунту, адже надлишок поживних речовин стимулює ріст листя замість квітів.

Гомфрена

Гомфрена / © Credits

Гомфрена — одна з найвитриваліших однорічних квіткових культур. Її кулясті суцвіття бувають рожевими, пурпуровими, білими, червоними та помаранчевими, а сама рослина легко переносить спеку та нестачу вологи.

Вона чудово почувається на сонячних ділянках із добре дренованим ґрунтом і рясно цвіте протягом сезону. Гомфрена практично не потребує підживлення, хоча внесення компосту навколо кореневої системи буде корисним. Також вона чудово підходить для створення букетів.

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Целозія

Целозія / © Credits

Яскраві суцвіття целозії нагадують полум’я, тому ця рослина миттєво привертає увагу у будь-якому квітнику. Залежно від сорту вона може цвісти жовтим, помаранчевим, червоним, рожевим або фіолетовим кольором.

Період цвітіння триває з червня майже до перших сильних заморозків. Якщо залишити частину рослин після завершення сезону, вони можуть самостійно розсіяти насіння та знову з’явитися наступного року. Целозія має кілька декоративних форм суцвіть — свічкоподібні, пірчасті та гребінчасті, що дозволяє створювати цікаві композиції в саду.

Космея

Космея / © Associated Press

Повітряні пелюстки космеї лише здаються тендітними. Насправді ця рослина прекрасно переносить навіть сильну спеку та продовжує утворювати нові бутони, поки не завершиться її цикл цвітіння.

Космея невибаглива до ґрунту та краще росте на відносно сухих ділянках, ніж у перезволоженому середовищі. Якщо залишити частину квітів для дозрівання насіння, його легко можна зібрати та висіяти наступного сезону.

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Скабіоза (Коростянка)

Скабіоза / © Credits

Скабіоза вирізняється витонченими дископодібними суцвіттями, які дуже подобаються запилювачам. Вона легко вирощується з насіння та продовжує квітнути навіть у найспекотніші літні дні.

У сильну спеку стебла можуть бути трохи коротшими, ніж у прохолодну погоду, однак це не впливає на рясність цвітіння. Її елегантні вигнуті стебла роблять рослину чудовою також для зрізаних букетів.

Чорнобривці

Чорнобривці / © Associated Press

Чорнобривці давно стали класикою українських садів, але їхню витривалість часто недооцінюють. Вони легко переносять спекотне літо, не припиняють цвітіння навіть за високих температур. Для активного росту їм достатньо сонячного місця та добре дренованого ґрунту.

Клеома

Клеома / © Credits

Клеома має легкий та ніжний вигляд завдяки ажурним суцвіттям пастельних відтінків, однак за зовнішньою делікатністю приховується надзвичайно витривала рослина.

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Вона чудово почувається у спекотному кліматі, любить добре прогрітий ґрунт і рясно цвіте протягом літа. Найкраще росте на сонячних ділянках із вологим, але добре дренованим ґрунтом.

Спекотне літо зовсім не означає, що сад втратить свої барви. Навпаки, правильно підібрані рослини здатні перетворити найгарячіший сезон на час безперервного цвітіння.

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