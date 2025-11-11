Килим чи паркет: яке покриття підлоги практичніше, плюси й мінуси обох варіантів

Килим та паркет / © Credits

Реклама

Килим і листяна деревина є двома найпоширенішими матеріалами для підлоги. Вони також найбільше відрізняються один від одного. Один — переважно синтетичний, м’який, тихий, недорогий матеріал із відносно коротким терміном служби, а інший — натуральний, твердий і дорогий матеріал для підлоги, який, ймовірно, прослужить довше, ніж ваш будинок. Хоча ви можете використовувати обидва матеріали у своєму домі, розуміння природи килима проти твердої деревини дозволить вам зробити усвідомлений вибір щодо їх використання в різних місцях.

Чим вони відрізняються одне від одного та яки є переваги й недоліки, розбиралися в The Spruce.

Килим проти паркетної підлоги

Більшість сучасних килимів створюють шляхом протягування близько розташованих петель синтетичних волокон через великі листи підкладки. Існують килими з натурального волокна, переважно бавовняні або вовняні, але більшість виготовляють із нейлону чи поліестеру. Килимове покриття виготовляється у величезних рулонах і закуповується квадратними метрами.

Реклама

Підлогу з твердих порід деревини виготовляють зі зрубаних дерев, перемелених на пиломатеріали. Верхня поверхня цих фрезерованих дерев’яних дощок гладко відшліфована, а нижня — злегка шорстка. Краї мають форму шпунтів і пазів, що дозволяє дошкам з’єднуватися під час їх встановлення.

Інша форма дерев’яної підлоги відома як інженерна паркетна підлога. Ці плити створюються шляхом приклеювання відносно тонкого поверхневого шару справжньої листяної деревини до товстого (і дешевшого) основного шару високоякісної фанери. Така конструкція робить підлогове покриття більш доступним і захищає дошки від розширення та звуження внаслідок зміни рівня вологості. Більшість видів інженерної дерев’яної підлоги мають таку саму конструкцію з гребнем і пазом і встановлюються так само, як і тверда дерев’яна підлога.

Зовнішній вигляд

Килим

Килим пропонує більшу різноманітність кольорів і текстур, але деревина твердих порід і килими доступні в сотнях стилів, щоб задовольнити майже будь-які потреби дизайну інтер’єру. Килим м’який на дотик і на вигляд.

Реклама

Паркет

Основна привабливість дерев’яної підлоги — це її природні кольори деревного тону та зернистий малюнок, який змінюється залежно від породи деревини. Підлога з твердих порід деревини створює сміливий акцент, вона має вигляд і на дотик тверда та стабільна.

Перемагає паркет. Хоча це переважно особисті переваги, більшість людей вважають паркетну підлогу привабливішою, ніж килим.

Водо- та термостійкість

Килим

Реклама

Синтетичні волокна, які використовуються в більшості сучасних килимів, роблять їх надзвичайно стійкими до пошкоджень водою. Однак важливо запобігти проникненню води в підкладковий шар або дерев’яну основу підлоги, оскільки під килимом може заводитися цвіль. З цієї причини килим ніколи не рекомендується для вологих приміщень, таких як ванні кімнати або там, де ймовірні розливання, наприклад, на кухні. Килим також легко пошкоджується теплом від охоплених полум’ям сигарет або гарячих сковорідок і може виділяти токсичні гази, якщо в будинку спалахне серйозна пожежа.

Паркет

Дерев’яна підлога не рекомендована в будь-якому місці, де є вода або волога, хоча це часто добре на кухні, де пролиту воду можна негайно витерти. Більшість дерев’яних підлог не рекомендується встановлювати на бетонну плиту, оскільки ґрунтова волога часто просочується через неї. Однак інженерна дерев’яна підлога може бути достатньо стабільною за цих обставин. Листяна деревина може мати шрами від сильного нагрівання, хоча легкі сліди підгорілості іноді можна відшліфувати та обробити.

Переможця немає. Килимове покриття та підлогу з паркету не рекомендується використовувати у вологих або постійно вологих умовах, таких як ванні кімнати чи підвальні плити. У той час як волокна килима стійкі до пошкодження водою, цвіль і грибок можуть рости в підкладці килима. Вода може легко пошкодити тверду деревину. Обидва матеріали можна обпалити або спалити сигаретами.

Реклама

Догляд і очищення

Килимове покриття / © Credits

Килим

Звичайне чищення килима передбачає просте, але часте чищення пилососом. Однак деякі плями можуть просочуватися та осідати назавжди, або пил і бактерії легко затримуються у волокнах, створють відчуття, що килим ніколи не буває ретельно чистим. Килим також вважається поганим матеріалом для підлоги для тих, хто страждає від алергії

Паркет

З цих двох матеріалів паркетну підлогу набагато легше чистити. Просте підмітання або прибирання пилососом видаляє залишки бруду, а періодичне вологе протирання засобом для чищення деревини видалить глибокі забруднення та більшість плям.

Реклама

Перемагає паркет. Вважається, що за деревиною твердих порід легше доглядати, оскільки вона менш сприйнятлива до фарбування та не затримує пил і алергени, як килим.

Довговічність і обслуговування

Килим

Звичайний догляд має включати часте очищення пилососом і спроби видалити плями, як тільки ви їх помітите. Періодична глибока чистка в професійній клінінговій службі може подовжити термін служби вашого килима, але рідко вона прослужить більше десяти років.

Паркет

Реклама

За належного догляду паркетна підлога може служити багато десятиліть, а деякі високоякісні матеріали служать поколіннями. Крім того, паркет твердих порід можна повністю відшліфувати, коли знос стає сильним. Більшість підлог можна шліфувати три або навіть чотири рази протягом терміну служби. Поверхневий лак слід оновлювати кожні кілька років між шліфуванням. Зазвичай це передбачає злегка шліфування фінішної поверхні шліфувальною машиною, а потім нанесення якісного поліуретанового лаку.

Перемагає паркет. Дерев’яна підлога має велику перевагу перед килимами щодо довговічності та обслуговування.

Монтаж

Килим

З килимом монтажники спочатку прикріплюють підкладку за допомогою скоб і встановлюють смужки по периметру кімнати. Потім килимове покриття розтягується та обрізається до точної посадки за допомогою спеціальних інструментів. Шви між частинами килима з’єднуються за допомогою термоактивованої стрічки, розміщеної під швами. Це непростий процес, тому найкраще доручити установку килимового покриття професіоналам.

Реклама

Паркет

Паркетну підлогу зазвичай встановлюють шляхом укладання окремих рядів дощок по одному, починаючи з найдовшої та найвидимішої стіни. Наступні дошки встановлюються, вставляючи крайові пази в шпунти попередніх дощок, потім прибиваючи дошки до балок цвяхами або скобами, забитими під кутом донизу через шпунти. Якщо дошки підлоги необроблені, їх шліфують, фарбують і покривають декількома шарами поліуретанового лаку. Однак більш поширеною є попередня обробка підлоги з твердої деревини на заводі. Це також стосується всіх виробів з паркетної підлоги. Укладання паркетної підлоги також зазвичай виконується професіоналами.

Перемагає килим. Встановлення своїми руками — рідкість для килимів або паркетної підлоги, оскільки для обох потрібен спеціальний інструмент, яким мало хто володіє. Однак витрати на професійне встановлення значно вищі для паркетної підлоги.

Вартість

Килим

Реклама

Більшість килимів коштують значно дешевше, ніж більшість матеріалів з твердої деревини. Хоча килимове покриття потрібно міняти кожні кілька років, цілком прийнятне килимове покриття може бути цілком доступним.

Паркет

Ціни на підлогу з твердої деревини значно вища.

Перемагає килим. Килим значно дешевший, ніж дерев’яна підлога, але пам’ятайте, що ви, ймовірно, замінюватимете його кожні 10 років.

Реклама

Тривалість життя

Килим

Зазвичай килим готовий до заміни через 10 років або менше.

Паркет

Це не рідкість, коли паркетна підлога служить 100 років, і є багато випадків, коли підлога служить двом або більше поколінням домовласників.

Реклама

Перемагає паркет. Очікувана тривалість служби паркетної підлоги настільки вища, ніж у килима, що вона навіть може бути менш дорогим варіантом підлоги за весь термін служби будинку.

Вартість перепродажу

Килим

Килимове покриття зазвичай не додає великої вартості нерухомості, оскільки воно вважається недорогим і недовговічним матеріалом для підлоги. Однак нове килимове покриття, безсумнівно, сприйматиметься як покращення старої пошарпаної підлоги.

Паркет

Реклама

Підлога з твердої деревини є схваленим дизайнерським вибором замість килимового покриття в житлових приміщеннях. Його вважають висококласним і розкішним, оскільки це натуральний матеріал, який служить довше, ніж килим. Залежно від обраного типу деревини та способу її обробки, листяна деревина може створити безпомилковий престиж як матеріал для підлоги.

Перемагає паркет. Фахівці з нерухомості та потенційні покупці житла зазвичай віддають перевагу паркетній підлозі, а не килимам.

Комфорт і звук

Паркетна підлога / © Credits

Килим

Мабуть, головна перевага ковроліну перед твердою деревиною — це комфорт. Килимове покриття м’яке і чудово відчувається під босими ногами. Це особливо заспокійливий варіант у спальнях, дитячих кімнатах, а також у деяких сімейних кімнатах і вітальнях, де потрібно створити атмосферу комфорту та відпочинку. Килим набагато тепліший за паркетну підлогу, особливо прохолодним зимовим ранком. Щільне килимове покриття з якісною поліуретановою прокладкою знизу може створити враження що килимове покриття надає кімнаті реальне тепло.

Реклама

Крім того, килимове покриття має відмінні звукоізоляційні властивості. Проте з килимовим покриттям поверхня всієї підлоги встелена та ізольована, щоб шум не проходив через підлогу.

Килим є безпечнішим вибором для підлоги через його амортизацію. Спіткнувшись або впавши на деревину, ви можете отримати травми та розбити предмети. Це важливо враховувати в будинках з маленькими дітьми або людьми похилого віку.

Однак килим може бути поганим вибором для алергіків. Килими вловлюють пилових кліщів та інші алергени. Крім того, килими зазвичай виготовляються з хімічних речовин, які можуть викликати реакції у людей із чутливістю.

Паркет

Реклама

Основна претензія до паркетних підлог полягає в тому, що вони гучні. Під час установлення на верхніх рівнях люди внизу часто скаржаться, що чують кожен крок. Тверда деревина все ж має один важливий комфорт. У той час як килим може притягувати й утримувати пил і мікроорганізми, листяну деревину легко підмітати або очищати від цих часток, що можуть бути проблемою для алергіків.

Паркет також може бути привабливим для тих, хто стурбований використанням екологічних будівельних матеріалів. Більшість килимових покриттів виготовляється здебільшого з продуктів очищеної нафти, які не є натуральними. Листяна деревина — це природний матеріал, виготовлений з дерев, які можна пересаджувати та оновлювати. Однак, купуючи матеріали з листяних порід, проведіть дослідження та переконайтеся, що вони збираються екологічно чистим способом.

Перемагає килим. Що стосується негайного комфорту, килим має явну перевагу перед твердою деревиною. Однак власники будинків, які віддають перевагу «зеленим» будівельним матеріалам, будуть надавати перевагу натуральній якості підлоги з твердої деревини.

Вердикт

За більшістю порівнянь паркетна підлога перевершує килим, має кращу довговічність, елегантніший зовнішній вигляд і кращу вартість нерухомості. Однак килим може бути гарним вибором, коли ваш головний інтерес — комфорт або коли бюджет є проблемою. Просто будьте готові змінювати килим кожні 10 років або близько того.