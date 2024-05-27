Лампа на згадку: як створити оригінальний абажур

Від такого абажура просто неможливо відірвати погляд, адже він зроблений зі старої фотоплівки, яка зберігає пам’ять минулих років.

Якщо у вас вдома завалялася стара фотоплівка, їй можна дати друге життя, зробивши цікаву та оригінальну лампу. Як саме її сконструювати показали у відео на сторінці Analogue Photography. Для її створення треба буде попрацювати, але результат того вартий, адже тепер кожного вечора, дивлячись на креативний абажур, ви будете згадувати теплі моменти минулого.

Вам знадобиться:

8 дерев’яних брусків, довжиною 11-12 см;

Металевий каркас для абажура;

36 шт. негативів фото;

Шпагат або інша мотузка для зшивання.

Як зробити:

Підготуйте негативи фото. Розріжте кожне фото окремо;

За допомогою мотузки зшийте їх, щоб у вас вийшло 4 листи фото, 3x3 шт.;

За допомогою металевої конструкції та дерев’яних брусків змайструйте каркас абажура:

Закріпіть на каркасі зшиті фото;

Встановіть абажур на лампу.

Порада:

З часом ці негативи потьмяніють і знебарвляться через світло, тому читачі у коментарях до відео, задля забезпечення плівки, радять надрукувати фото на прозорому пластику, перерізати їх і так само зшити між собою. Так ви убезпечите фотоплівку, а абажур прослужить набагато довше. Або просто переконайтеся, що у вас є копія негативів.

Такою лампою можна прикрасити власну оселю, а також вона ідеально підійде на подарунок друзям чи комусь з родини, з ким би ви хотіли розділити миті минулих років.

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