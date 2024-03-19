Ландшафтний дизайн 2024 року: тренди для вашого саду та городу від експертки

Ландшафтний дизайн – це не лише справа вибору красивих рослин та декору, але й виявлення власного стилю. Дізнайтеся про найголовніші тренди в ландшафтному дизайні 2024 року, які надихнуть вас на створення власного унікального саду або городу.

Тренди змінюються, як мода. Деякі залишаються актуальними протягом багатьох років, тоді як інші з'являються і зникають швидко. Алла Вітрук експертка з ландшафтного дизайну виділяє такі основні тренди, які визначатимуть ландшафтний дизайн 2024 року.

Екологічність

Використання екологічних матеріалів та підходів до дизайну стає все більш популярним. Пейзажні стилі саду, використання безпечних для навколишнього середовища матеріалів та відмова від хімічних добрив – це основні аспекти екологічного ландшафтного дизайну.

Поєднання урбаністичних елементів з природними

Тенденція поєднувати в собі елементи міської архітектури з природними формами продовжує набирати обертів. Використання архітектурного бетону, металевих конструкцій та природних рослин створює концептуальні та стильні простори.

Мінімалізм та малодоглядність

Умови сучасного життя спонукають до пошуку мінімалістичних та малодоглядних рішень у ландшафтному дизайні. Це включає в себе вибір рослин, які вимагають мінімум догляду та створення просторів, що дозволяють розслабитися та насолоджуватися природою.

Тренди у ландшафтному дизайні є не лише модою, але й відображенням сучасних прагнень до екологічності та зручності. Слідкуйте за цими трендами, але не забувайте про власний стиль та індивідуальний погляд на красу природи.

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