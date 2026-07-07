Ланцюг для дощу / © Credits

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Стале садівництво сьогодні пропонує дедалі більше простих рішень, які не потребують великих витрат чи складного догляду. Саме тому дедалі більшої популярності набувають дощові ланцюги — практичний інструмент для збирання дощової води та облаштування екологічного саду, про це розповіло видання Woman&Home.

Попри те, що садові тренди постійно змінюються, напрями, пов’язані зі сталим використанням природних ресурсів, завжди залишаються актуальними. Одним із таких є дощовий ланцюг — підхід до планування ділянки, який допомагає максимально ефективно використовувати дощову воду. І саме тут він стає незамінним помічником.

Що таке дощовий ланцюг

Це металева конструкція, яка кріпиться до жолоба замість традиційної водостічної труби. Коли йде дощ, вода стікає по ланцюгу вниз і спрямовується саме туди, де вона потрібна.

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Залежно від розташування, дощовий ланцюг може подавати воду у бочку для її збирання, відро, декоративну водойму чи клумбу з рослинами, які люблять вологу. Таким чином він допомагає накопичувати природну воду та скорочувати використання водопровідної.

Ще одна перевага — різноманіття дизайнів. Це може бути класичний металевий ланцюг або декоративна конструкція з невеликих чаш, відерець чи інших елементів, які не лише виконують практичну функцію, а й стають стильним акцентом у саду. Такий елемент легко встановити біля будинку, сараю, гаража чи будь-якої іншої споруди, обладнаної ринвою.

Саморобний дощовий ланцюг

Хоча готові моделі коштують відносно недорого, самостійне виготовлення дозволяє більше заощадити та повторно використати матеріали. Для цього знадобляться міцний металевий ланцюг або дріт, плоскогубці, кріплення, а також декоративні елементи, а саме, невеликі відерця, чашки, дзвіночки, намистини чи інші прикраси. За бажанням конструкцію можна пофарбувати у кольори, які пасують до оформлення подвір’я.

Після вибору довжини ланцюг потрібно обрізати так, щоб він діставав від жолоба до місця збору води. Потім до нього кріпляться декоративні деталі, після чого конструкцію встановлюють на водостік. Перший сильний дощ покаже, чи потрібно відкоригувати розташування для кращого стікання води.

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Матеріали

Якщо хочеться максимально довговічне рішення, варто звернути увагу на мідні дощові ланцюги. Вони стійкі до зношування, а з часом покриваються природною патиною, а це додає саду особливого вінтажного шарму. Особливо добре вони працюють у регіонах із середньою чи великою кількістю опадів.

Тим, хто віддає перевагу сучаснішому вигляду, можна обрати моделі з нержавійної сталі. Вони не бояться корозії, тому добре підходять для місцевостей із підвищеною вологістю чи поблизу морського узбережжя.

Для прихильників максимально екологічних рішень існують також бамбукові дощові ланцюги — легкі, біорозкладні та виготовлені з відновлюваної сировини.

Про що варто знати перед встановленням

Попри численні переваги, дощові ланцюги мають і певні обмеження. Під час сильних злив вода може не встигати проходити через ланцюг. У такому разі вона розбризкується чи переливається, тому важливо правильно обрати місце встановлення, щоб бризки не потрапляли на фасад будинку чи доріжки.

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Ще один важливий момент — регулярне очищення. Як і звичайні водостоки, дощові ланцюги можуть засмічуватися листям, брудом або мохом. Фахівці рекомендують хоча б раз на рік знімати конструкцію, замочувати її у теплій воді з невеликою кількістю засобу для миття посуду та білого оцту, очищати щіткою, після чого добре промивати, висушувати та лише тоді встановлювати назад. Це допоможе уникнути появи іржі чи потьмяніння металу.

Також варто подбати про стійкість конструкції під час сильного вітру. Для цього її рекомендують закріпити внизу чи зафіксувати до опори, щоб ланцюг не розгойдувався та не пошкодив будівлю чи рослини.

І ще один нюанс, що дощовий ланцюг не здатний пропускати такі великі об’єми води, як традиційна водостічна труба. Під час потужних опадів він може не впоратися з потоком, тому експерти радять не розраховувати лише на нього як на єдину систему відведення води.

Дощовий ланцюг — приклад того, як просте рішення може одночасно бути красивим, практичним і екологічним. Він допомагає збирати дощову воду, скорочує використання водопровідної, підтримує принципи сталого садівництва та додає ділянці індивідуальності. А якщо правильно обрати місце встановлення, регулярно очищувати конструкцію та не використовувати її як повну заміну класичному водостоку, такий елемент стане не лише прикрасою саду, а й справді корисною інвестицією в екологічніший спосіб життя.

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