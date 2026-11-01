Лаванда потребує особливого догляду взимку: що зробити зараз, щоб наступного року вона рясно квітла

Лаванда / © Credits

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Рекомендації щодо вирощування лаванди різняться залежно від сорту. Проте оскільки ці рослини походять із регіонів з м’яким помірним кліматом, їх варто захищати від суворих погодних умов взимку.

The Spruce зібрав найкращі поради, як уберегти лаванду від сильних морозів, тривалих періодів екстремального холоду та пронизливих вітрів.

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Коли готувати лаванду до зими

Найкращий час для підготовки лаванди до зими — до настання перших сильних холодів. Дізнатися орієнтовну дату їх настання можна на спеціалізованих сайтах або стежачи за місцевим прогнозом погоди.

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Оскільки міцні морози іноді можуть вдарити несподівано рано, готувати рослини до холодів варто вже на початку осені. Якщо ж перші морози настали раніше, ніж ви встигли вжити заходів — не переймайтеся: захистити лаванду ще не пізно. Ці рослини доволі витривалі, головне — забезпечити їм захист за першої ж нагоди, щоб вони успішно перезимували.

Як допомогти лаванді перезимувати

Існує кілька способів захисту лаванди взимку незалежно від того, росте вона у відкритому ґрунті чи в контейнерах. Головне — за кілька тижнів до початку зими скоротити поливання і переконатися, що рослини отримують достатньо сонячного світла.

Утримайтеся від сильного обрізання

Якщо на лаванді немає пошкоджених стебел (які треба видалити, щоб запобігти подальшому травмуванню), краще утриматися від серйозного обрізання безпосередньо перед періодом зимового спокою. Воно може зробити здерев’янілі стебла вразливими до пошкодження льодом чи морозом, тому завжди краще робити це навесні. Однак на початку осені можна провести легке обрізання — не зачіпаючи здерев’янілі стебла, — щоб надати рослині охайнішого вигляду.

Зменште інтенсивність поливання

З наближенням зими поливайте лаванди рідше. В період зимового спокою вони не потребують води, а надмірна волога може призвести до гниття коренів, особливо якщо вологий ґрунт замерзне.

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Перенесіть горщики до приміщення

Якщо ваша лаванда росте в контейнерах, перенесіть її до захищеного місця — наприклад, гаража або садового сараю, — щоб захистити від суворих зимових умов. Не ставте рослини поблизу дверей чи вікон, звідки може дути вітер, але розмістіть їх так, щоб вони отримували достатньо сонячного світла. Якщо ж ви не маєте приміщення з вікнами, можна скористатися спеціальною фітолампою, яка забезпечить квітам необхідне освітлення.

Накрийте рослини

Багато садівників використовують тканину, щоб вільно обгорнути лаванду для захисту. Найкраще підходять легкі матеріали з рідким плетінням — мішковина, бавовняна тканина або льон. Вони пропускають світло та забезпечують хорошу циркуляцію повітря.

Додайте шар мульчі

Невеликий шар мульчі навколо основи кущів лаванди допоможе захистити коріння від промерзання і гниття. Використовуйте легкі матеріали, як-от соснову хвою або подрібнене листя: вони дозволяють повітрю вільно циркулювати, а ґрунту — залишатися дренованим навіть за вологої зимової погоди.

Використовуйте захист від вітру

Якщо лаванда росте на ділянці, яка продувається сильними вітрами, її треба захистити спеціальними екранами. Використовуйте решітчасті конструкції, які пропускають сонячне світло та не перешкоджають руху повітря. Рослини в контейнерах також можна розмістити за живоплотом або вищими культурами, які слугуватимуть природним захистом від вітру.

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Яка температура занадто низька для лаванди

Різноманітні сорти лаванди мають різний рівень морозостійкості, тому їхня здатність витримувати холод відрізняється. Загалом рослина віддає перевагу помірному клімату — без екстремальної спеки чи сильних морозів. Лаванда вузьколиста (англійська) витримує морози, характерні для зони 5 морозостійкості (за класифікацією USDA), проте додатковий зимовий захист (мульчування, накривання тканиною, вітрозахист) їй точно не завадить. Тим часом французька та іспанська лаванди є морозостійкими лише в межах зони 8. У зимовий період спокою для них цілком прийнятною є температура в діапазоні приблизно 4–16 °C, та якщо взимку вона часто опускається нижче нуля, рослини треба перенести до приміщення.

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